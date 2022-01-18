Trabzonspor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

18 Ocak 2022 Salı, 14:30

Trabzonspor Kulübü, 19 Ocak'ta Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Giresunspor karşılaşması öncesi bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan Covid-19 PCR testinde bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır" ifadelerine yer verildi.



