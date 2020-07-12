"GÜZELİM SAHİLİ BERBAT EDİP GİDİYORLAR"
Sahilde vakit geçiren bir vatandaş, "Karavanımızla geldik ama burada sağda solda çok içki içenler, pislik var. Akşam buraya geldim. Ama burası sabaha kadar içki içenlerle dolmuş. Yediklerinin çöplerini her tarafa bırakıyorlar, temizlemiyorlar. Güzelim sahili berbat edip gidiyorlar. Şikayetçiyiz bu konuda. Bir yetkili de buraya neden çöp atıyorsunuz demiyor" dedi.
"2 ÇUVAL ŞİŞE ÇIKARTTIM DENİZDEN"
Başka bir vatandaş ise, "Ben 60 senedir, doğdum doğalı buradayım. Denize atıyorlar şişeyi, camı, lastiği. Hani kim bakıyor. Ben dün topladım. 2 çuval şişe çıkarttım denizden. Çocuk parkı burada. Adam geliyor çocuk parkının yanında içki içiyor. Çocuğun yanında içki içilmez, kimse bununla ilgilenmiyor" diye konuştu.
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