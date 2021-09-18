Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi
Beylikdüzü’nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, markete girdi. Sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Batı Trakya Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PU 8071 plakalı otomobil, markete girdi.
Yaşanan kazayı anlatan apartman sakini, "Kazanın sesini evden duyduk. Aracın uçtuğunu gördük. Garaj kapısına kadar gitti. Sıkışmıştı o esnada. Kafasında ve vücudunda yara var. Şoför zaten alkollü" dedi. Başka bir kişi ise "Süratli şekilde virajdan geliyordu. Sürücüyü gördüm. Bir şeyi yoktu. Baygın gibiydi, düzeldi sonra. Ben deprem oldu sandım. Bir anda yataktan fırladım aşağıya indim. O zamana kadar da çıkardılar zaten" ifadelerini kullandı.
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