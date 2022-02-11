Beyoğlu Zürafa Sokak'ta yıkım çalışmalarına başlandı
“Bugün de fiziki dönüşümü dört binayla başlatmış olduk”
Beyoğlu Belediyesi olarak bu çalışmada, sadece işi yöneten ve kamuoyunu bilgilendiren taraf olacağını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Dönüşümünü uygun gördüğümüz Zürafa Sokak, Alageyik ve Kadem sokakların artık eski fonksiyonlarından arındırılarak birer kültür sanat fonksiyonunda sokaklar haline getirilmesiyle ilgili toplantımızı gerçekleştirmiştik. Bugün hep birlikte yine tarihi bir ana şahitlik edeceğiz" dedi.
Yıldız, "20 Aralık 2021'de yaptığımız buradaki basın toplantısında bu sokakların eski fonksiyonlarından arındırılması ve kültür sanat sokağı olması adına ilk adımı attığımızı ifade etmiştim. Tabi altını çizdiğimiz bir diğer husus buradaki tapuda mülkiyet hanesinde malik gözükenlerin hak sahiplikleriyle ilgili süreci birer hukuki süreç birer tapu kaydı ve Türkiye'nin bir hukuk devleti anayasal bir hukuk devleti olduğu doğrultusunda bu işlemlerin yürütüleceğini ifade etmiştim. Aynı gün buradaki dönüşümle ilgili tarihteki örneklerine de bakılarak buranın mimari tarihi dokusu ve burada kiliselerin, okulların inanç merkezlerinin de olması dikkate alınarak geçtiğimiz cuma günü bir toplantı gerçekleştirildi" ifadelerini kulandı.
Yıldız şöyle devam etti:
Toplantıda alınan kararlardan bir tanesi de buranın fiziki dönüşümünün başlatılması yönündeydi. Bugün de fiziki dönüşümün dört binayla başlatmış olduk. Farklı maliklere ait olan dört binalar. Burada belediye sadece işi yöneten ve kamuoyunu bilgilendiren tarafta olacak. Kamu düzenini sağlama, imar noktasında buranın takibi elbette ama burada hak sahipleri var.
İlgili Haberler
- Zürafa Sokak haftaya yıkılıyor
- Zürafa Sokak için tarihi karar: Kültür ve Sanat Merkezi olacak
- Beyoğlu'nda korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- 4 ton buz 20 ton kar kullanıldı, Uludağ'ın iglo evleri
- 'Türk halkı 11.02.2011 gününü asla unutma'
- Moda Sahnesi'nden 'Ödemiyoruz' çıkışı
- Bursa'da sabaha kadar işkence!
- Yurttaşın beli büküldü
- Suriyeli çocukları zorla çalıştıranlara operasyon
- Fransa'da Covid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor
- 'Cumhuriyet Sitesi' davası: Talepler reddedildi
- Rusya Merkez Bankası'ndan 'faiz' kararı
- BASAD boşaltılıyor