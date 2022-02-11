Beyoğlu Zürafa Sokak'ta yıkım çalışmalarına başlandı

Yıldız, "20 Aralık 2021'de yaptığımız buradaki basın toplantısında bu sokakların eski fonksiyonlarından arındırılması ve kültür sanat sokağı olması adına ilk adımı attığımızı ifade etmiştim. Tabi altını çizdiğimiz bir diğer husus buradaki tapuda mülkiyet hanesinde malik gözükenlerin hak sahiplikleriyle ilgili süreci birer hukuki süreç birer tapu kaydı ve Türkiye'nin bir hukuk devleti anayasal bir hukuk devleti olduğu doğrultusunda bu işlemlerin yürütüleceğini ifade etmiştim. Aynı gün buradaki dönüşümle ilgili tarihteki örneklerine de bakılarak buranın mimari tarihi dokusu ve burada kiliselerin, okulların inanç merkezlerinin de olması dikkate alınarak geçtiğimiz cuma günü bir toplantı gerçekleştirildi" ifadelerini kulandı.