Zürafa Sokak haftaya yıkılıyor

DEMİRELLİ: DÖNÜŞÜMÜN DAHA HASSASİYETLE YAPILMASI GEREKİYOR

Beyoğlu’nda kültürel çeşitliliğin çok fazla olduğuna dikkat çeken Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, “Buradaki dönüşümün daha hassasiyetle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kamunun düşüncesiyle mülk sahiplerinin de fikirlerinin örtüşmesi gerekiyor. Umarım en kısa sürede bir fikir oluşur. Oluşan fikir üzerine bir adım atılır ve sonrasında çok fazla bir tartışmaya mahal vermez diye düşünüyorum. Çünkü bu tür yerlerin dönüşümü de hep tartışmalı süreçlerdir. Dolayısıyla belediyenin kişileri bir araya getirip fikirlerini almasının önemli olduğu kanaatindeyim” dedi.