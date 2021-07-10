<p>AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BioNTech şirketinin kurucu ortağı, bilim insanı Dr. Özlem Türeci’yi 'Uğur Şahin’in eşi' olarak nitelendirmesi büyük tepkiye yol açtı.</p>
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, BioNTech şirketinin kurucu ortağı, bilim insanı Dr. Özlem Türeci’yi 'Uğur Şahin’in eşi' olarak nitelendirmesi büyük tepkiye yol açtı.

<p>AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yaparken, dünyada koronavirüse karşı mRNA bazlı ilk aşıyı bulan BioNTech şirketinin kurucu ortağı, bilim insanı Dr. Özlem Türeci'nin adını anmadan, 'Uğur Şahin ve eşi' ifadesini kullanması sosyal medyada büyük tepki topladı.</p>
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yaparken, dünyada koronavirüse karşı mRNA bazlı ilk aşıyı bulan BioNTech şirketinin kurucu ortağı, bilim insanı Dr. Özlem Türeci'nin adını anmadan, 'Uğur Şahin ve eşi' ifadesini kullanması sosyal medyada büyük tepki topladı.

<p>DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,&nbsp; BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci için "Uğur Bey'in eşi" diyen Erdoğan için "Emine Hanım'n eşi" ifadesini kullandı.&nbsp;</p>
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,  BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci için "Uğur Bey'in eşi" diyen Erdoğan için "Emine Hanım'n eşi" ifadesini kullandı. 

<p>Covid-19 aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech kurucularından Dr. Özlem Türeci'ye 'Uğur Bey'in eşi' demekle yetinen Erdoğan'a yönelik tepkilerden bazıları şu şekilde...</p>
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Covid-19 aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech kurucularından Dr. Özlem Türeci'ye 'Uğur Bey'in eşi' demekle yetinen Erdoğan'a yönelik tepkilerden bazıları şu şekilde...

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