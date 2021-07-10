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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yaparken, dünyada koronavirüse karşı mRNA bazlı ilk aşıyı bulan BioNTech şirketinin kurucu ortağı, bilim insanı Dr. Özlem Türeci'nin adını anmadan, 'Uğur Şahin ve eşi' ifadesini kullanması sosyal medyada büyük tepki topladı.
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