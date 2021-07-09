Erdoğan, Diyarbakır'da yine CHP'yi suçladı

09 Temmuz 2021 Cuma, 15:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yaptığı açıklamaları sürdürdü. AKP Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

DİYARBAKIR ANNELERİNİ İADE-İ ZİYARET

İnsan hakları dernekleri acaba kaç kez Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti? Böyle bir dertleri yok. Ama bunun aksi olsaydı bir gelir bir giderlerdi. Bu kahraman anneleri bir kez daha ziyaret ederek, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu ifade ettiler, bugün de ben ziyaret ederek bu gerçeği ortaya koyacağız.

Ramazan'da onlar beni ziyaret etmişlerdi. Bugün de iade-i ziyaretimizi gerçekleştirmiş olacağız. Toplu açılış törenimizde de Diyarbakır'a kazandırdığımız eserlerin sevincini yaşayacağız, kapsamlı bir muhasebeyi de paylaşacağız.

CHP'YE YÜKLENDİ: SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN MEDET UMUYORLAR

Yurt dışı mahreçli planların devreye alındığını görüyoruz. Son günlerde CHP'li siyasetçilerin hezeyanlarında çok ciddi artış yaşanıyor. Nasıl 17/25 Aralık'ta FETÖ'nün sözcülüğünü yapmışlarsa şimdi de karanlık mecralardan medet ummaya başladılar. Organize suç örgütlerinden medet ummaya başladılar. Kulaklarına ne fısıldanırsa, ajans önlerine ne koyarsa onu söylemeyi siyaset zannediyorlar. Kimi taşeron basın yayın organlarını da yedeklerine alarak yalan ve çarpıtma üzerine kurulu bir psikolojik harekat yürütüyorlar. Taciz, tecavüz, hırsızlıkla yüzleşmek yerine kendi pisliklerini bize bulaştırmaya çalışıyorlar.

Demokrasimizi güçlendirecek, insanlarımızın kardeşliğini perçinleyecek tek bir önerileri, sözleri yok. Sadece milletten ve milletin değerlerinden kopuk değiller, ülke ve bölgenin gerçeklerinden habersizler. Neymiş Doğu masasıymış. Neredeydiniz? Biz bugüne kadar ne doğudan koptuk, ne güneydoğudan koptuk, devamlı buralarda olduk. Ülkemiz sınırları içinde ve dışında yürütülen mücadeleden habersizler. At gözlüklerinden sadece kendi sığ dünyalarını görüyorlar.

Muhalefetin içinde bulunduğu siyasetsizlik cenderesi, bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor. Biz siyaseti milletimiz için, milletimizle yapıyoruz. Gönül bağımızı sürekli canlı tutmamız gerekir. Siyaset de boşluk kabul etmez. 2023 Haziranına kadar kapı kapı dolaşmaya, çalışmaya var mıyız? Ulaşamadığımız, kapısını çalmadığımız her insanımızın vebali bizlerin üzerinedir. Gönüller kazanmak için çıktığımız bu yolda kimseyi dışlamamak, kızmamak, küsmemek temel prensibimizdir. Biz toprak gibi mütevazi olacağız.

DIŞLANDIĞINI DÜŞÜNENLERİ KAZANIN

20 yıllık siyasi partinin içinde kendini dışlanmış hisseden, kalbi kırılanlar olabilir. Bize düşen, bu kardeşlerimizle iletişim kurarak yeniden davamıza kazandırmaktır. Biz milletin bağrından doğmuş, 84 milyonun her rengini temsil eden siyasi hareketiyiz. Terörü ve şiddeti övmedikçe her türlü fikre, düşünceye herkese yer vardır. Önümüzdeki dönemde yeni üyeler, yeni yol arkadaşlarıyla saflarımızı sıklaştırırken muhabbet iklimini daha da güçlendirmek zorundayız. Samimiyetle çalışırsak, insanımıza doğruları ulaştırırsak istikametimiz ve istiklalimiz aydınlıktır.