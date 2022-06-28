Bir devir kapandı: Spor kulüplerinden Cüneyt Arkın'a veda paylaşımları...

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 10:25
<p>Yeşilçam'ın unutulmaz ismi, usta sanatçı <strong>Cüneyt Arkın</strong> yaşamını yitirdi. Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.</p> <p>Arkın, 27 Haziran'ı 28 Haziran'a bağlayan gece rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.</p>

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi, usta sanatçı Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi. Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Arkın, 27 Haziran'ı 28 Haziran'a bağlayan gece rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

<p><strong>85 YAŞINDAYDI</strong></p> <p>Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.</p> <p>Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.</p> <p>Acı haber, kısa sürede Türkiye'yi yasa boğdu. Arkın'ın ölümünün duyulmasının ardından; çok sayıda siyasi ve ünlü isim, sosyal medyadan Cüneyt Arkın için paylaşımlarda bulundu.</p> <p>'Cüneyt Arkın' başlığı kısa sürede Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti.</p> <p>İşte spor kulüplerinden 'Cüneyt Arkın'a veda' paylaşımları...</p>

85 YAŞINDAYDI

Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.

Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.

Acı haber, kısa sürede Türkiye'yi yasa boğdu. Arkın'ın ölümünün duyulmasının ardından; çok sayıda siyasi ve ünlü isim, sosyal medyadan Cüneyt Arkın için paylaşımlarda bulundu.

'Cüneyt Arkın' başlığı kısa sürede Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti.

İşte spor kulüplerinden 'Cüneyt Arkın'a veda' paylaşımları...

<p><strong>Trabzonspor</strong></p>

Trabzonspor

<p><strong>Beşiktaş Jimnastik Kulübü</strong></p>

Beşiktaş Jimnastik Kulübü

<p><strong>Galatasaray Spor Kulübü</strong></p>

Galatasaray Spor Kulübü

<p><strong>Fenerbahçe Spor Kulübü</strong></p>

Fenerbahçe Spor Kulübü

<p><strong>Eskişehirspor</strong></p>

Eskişehirspor

<p><strong>Sivasspor</strong></p>

Sivasspor

<p><strong>Adana Demirspor</strong></p>

Adana Demirspor

Cüneyt Arkın yeşilçam sanatçı Sinema

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