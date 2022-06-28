Bir devir kapandı: Spor kulüplerinden Cüneyt Arkın'a veda paylaşımları...
85 YAŞINDAYDI
Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.
Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.
Acı haber, kısa sürede Türkiye'yi yasa boğdu. Arkın'ın ölümünün duyulmasının ardından; çok sayıda siyasi ve ünlü isim, sosyal medyadan Cüneyt Arkın için paylaşımlarda bulundu.
'Cüneyt Arkın' başlığı kısa sürede Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti.
İşte spor kulüplerinden 'Cüneyt Arkın'a veda' paylaşımları...
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