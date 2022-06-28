Türker İnanoğlu'ndan duygulandıran Cüneyt Arkın anısı: 'Hayatımı kurtardı'
Türk sinemasının 'Kara Murat'ı Cüneyt Arkın bugün 85 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü yönetmen ve Cüneyt Arkın'ın yakın arkadaşı Türker İnanoğlu, duygularını paylaştı. İnanoğlu, 'Cüneyt benim hayatımı kurtardı' dedi.
Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Arkın'ın ölüm haberinin ardından yakın arkadaşı ve Arkın'ın filmlerinin yönetmeni Türker İnanoğlu, HaberTürk ekranlarında Arkın ile olan anılarını ve ölümü üzerine duygularını paylaştı.
"NE YAPARSAM KENDİ MEMLEKETİMDE YAPARIM"
İtalya'da Arkın ile çektikleri bir filmi anlatan İnanoğlu, "Roma'da film çektik. Cüneyt, seyirciler arasında 'çok güzel bir adam var' diye yayıldı. Yapımcılar ve yönetmenler sete Cüneyt'i izlemeye geliyordu. Cüneyt'e tekliflerde geldi fakat o oralarda çalışmayı istemedi. 'Ben ne yaparsam kendi memleketimde yaparım' dedi.
"HAYATIMI KURTARDI"
Cüneyt Arkın'ın hayatını kurtardığını anlatan İnanoğlu sözlerine şöyle devam etti:
"Set aralarında, yemek arasında top oynardık. Yine o günlerden birinde top göğüsüme geldi, nefes alamaz duruma geldim. Cüneyt yanıma gelerek bana nefes antremanı yaptırdı ve beni hastaneye götürerek hayatımı kurtardı."
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