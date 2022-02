Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında The Weeknd'den tepki çeken paylaşım

Ünlü şarkıcı The Weeknd, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik yıkıcı saldırısının ortasında attığı duyarsız bir tweet için özür diledi.

32 yaşındaki şarkıcı, 23 Şubat’ta, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken “LET’S GOOOOOOOO” tweetini attı.

Ancak, Weeknd tweet’in kötü bir zamanlamada atıldığını belirterek özür diledi:

“Maalesef çatışmayla ilgili neler olduğunu şimdi anlıyorum. Herkesin güvenliği için dua ediyorum.”

unfortunately i’m just now seeing what’s happening with the conflict and will pause on tomorrow’s announcement. i pray for everyone’s safety. ????