Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında The Weeknd'den tepki çeken paylaşım
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başladığı gece, önceden zamanlanmış bir paylaşım yapan dünyaca ünlü şarkıcı The Weeknd tepkilerin hedefi oldu. Bir takipçisi, "Korkunç zamanlama, kral, korkunç zamanlama" yorumunu yaptı. Grammy ödüllü şarkıcı paylaşım için özür dileyerek saldırılar için üzgün olduğunu açıkladı.
Ünlü şarkıcı The Weeknd, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik yıkıcı saldırısının ortasında attığı duyarsız bir tweet için özür diledi.
32 yaşındaki şarkıcı, 23 Şubat’ta, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken “LET’S GOOOOOOOO” tweetini attı.
LET’S GOOOOOOOO— The Weeknd (@theweeknd) February 24, 2022
Ancak, Weeknd tweet’in kötü bir zamanlamada atıldığını belirterek özür diledi:
“Maalesef çatışmayla ilgili neler olduğunu şimdi anlıyorum. Herkesin güvenliği için dua ediyorum.”
unfortunately i’m just now seeing what’s happening with the conflict and will pause on tomorrow’s announcement. i pray for everyone’s safety. ????— The Weeknd (@theweeknd) February 24, 2022
The Weeknd ilk tweetini paylaştıktan sonra, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı. Bir takipçisi, “Korkunç zamanlama, kral, korkunç zamanlama” yorumunu yaptı. Bir başkası da “Böyle bir zamanda mı? Yani, en iyi zamanlama değil” diye yazdı.
Rusya, Ukrayna saldırılarına devam ederken pek çok ünlü isim de tepki gösterdi. Penelope Cruz, Mark Ruffalo, Sean Penn, Stephen King ve Cardi B gibi sanat ve gösteri dünyasından isimler saldırılara kayıtsız kalmadı.
İlgili Haberler
- The Weeknd, Spotify'da Justin Bieber'ın rekorunu kırdı
- The Weeknd'in merakla beklenen albümü Dawn FM yayınlandı
- The Weeknd'in 'Blinding Lights'ı Billboard listesinde tüm zamanların en çok dinlenen şarkısı oldu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- MHP'nin hedefinde CHP var
- Çavuşoğlu'ndan Dendias'a sert tepki
- Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya!
- Finlandiya'dan Rusya'nın NATO açıklamalarına yanıt
- CHP ve SOL Parti'den ortak açıklama
- Sivasspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler açıklandı!
- Hırsızlık için girdiği evde Duriye'yi katletti
- Emre Belözoğlu'nun serisini Volkan Demirel bitirdi!
- Kane ve Son, Premier Lig'in en çok gol atan ikilisi!
- Sultangazi'de hurda deposunda yangın paniği