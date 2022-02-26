Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında The Weeknd'den tepki çeken paylaşım

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başladığı gece, önceden zamanlanmış bir paylaşım yapan dünyaca ünlü şarkıcı The Weeknd tepkilerin hedefi oldu. Bir takipçisi, "Korkunç zamanlama, kral, korkunç zamanlama" yorumunu yaptı. Grammy ödüllü şarkıcı paylaşım için özür dileyerek saldırılar için üzgün olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2022 Cumartesi, 17:07
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında The Weeknd'den tepki çeken paylaşım
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Ünlü şarkıcı The Weeknd, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik yıkıcı saldırısının ortasında attığı duyarsız bir tweet için özür diledi.

32 yaşındaki şarkıcı, 23 Şubat’ta, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken “LET’S GOOOOOOOO” tweetini attı.

Ancak, Weeknd tweet’in kötü bir zamanlamada atıldığını belirterek özür diledi: 

“Maalesef çatışmayla ilgili neler olduğunu şimdi anlıyorum. Herkesin güvenliği için dua ediyorum.”

The Weeknd ilk tweetini paylaştıktan sonra, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı. Bir takipçisi, “Korkunç zamanlama, kral, korkunç zamanlama” yorumunu yaptı. Bir başkası da “Böyle bir zamanda mı? Yani, en iyi zamanlama değil” diye yazdı.

Rusya, Ukrayna saldırılarına devam ederken pek çok ünlü isim de tepki gösterdi. Penelope Cruz, Mark Ruffalo, Sean Penn, Stephen King ve Cardi B gibi sanat ve gösteri dünyasından isimler saldırılara kayıtsız kalmadı.


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