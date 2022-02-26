Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında The Weeknd'den tepki çeken paylaşım

26 Şubat 2022 Cumartesi, 17:07

Ünlü şarkıcı The Weeknd, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik yıkıcı saldırısının ortasında attığı duyarsız bir tweet için özür diledi.

32 yaşındaki şarkıcı, 23 Şubat’ta, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken “LET’S GOOOOOOOO” tweetini attı.

LET’S GOOOOOOOO — The Weeknd (@theweeknd) February 24, 2022

Ancak, Weeknd tweet’in kötü bir zamanlamada atıldığını belirterek özür diledi:

“Maalesef çatışmayla ilgili neler olduğunu şimdi anlıyorum. Herkesin güvenliği için dua ediyorum.”

unfortunately i’m just now seeing what’s happening with the conflict and will pause on tomorrow’s announcement. i pray for everyone’s safety. ???? — The Weeknd (@theweeknd) February 24, 2022

The Weeknd ilk tweetini paylaştıktan sonra, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı. Bir takipçisi, “Korkunç zamanlama, kral, korkunç zamanlama” yorumunu yaptı. Bir başkası da “Böyle bir zamanda mı? Yani, en iyi zamanlama değil” diye yazdı.

Rusya, Ukrayna saldırılarına devam ederken pek çok ünlü isim de tepki gösterdi. Penelope Cruz, Mark Ruffalo, Sean Penn, Stephen King ve Cardi B gibi sanat ve gösteri dünyasından isimler saldırılara kayıtsız kalmadı.