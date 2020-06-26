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Bir sonraki adımda halkımızın ve özellikle de kadınlarımızın ürettiği ürünleri kooperatif vasıtası ile bir araya getireceğiz, denetimli bir üretim yaptıracağız, markalaştıracağız. Hem Bodrum’daki yerel halkımızla, hem turizmle hem de Türkiye’nin diğer bölgeleri ile bu ürünleri buluşturacağız. Buna kararlıyız çünkü eğer yerelde kalırsak yine sadece havanda su döveriz. Biz Bodrum’un üretimini Türkiye’deki şehirlerle buluşturacağız.”