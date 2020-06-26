Açılışa, Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu, Turgay Kaya, Tayfun Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Bitez Muhtarı Seda Özgüçlü, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cesur Öncel ile yönetim kurulu üyeleri, bazı kadın üreticiler ve Bitez sakinleri katıldı.
TURİZM CENNETİ BODRUM, TARIMLA YENİDEN BULUŞTU
Açılış öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerelde üretimin değerinin son dönemde çok daha fazla anlaşıldığını belirterek, Bodrum’da yaklaşık bir yıl önce başlatılan tarımsal kalkınma hamlesinin geldiği noktayı anlattı. “Bodrum’da tarımı yeniden gündeme getirdik” diyen Başkan Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Günümüzde sağlıklı gıdaya ulaşmanın tek yolu tarımı desteklemektir. Bodrum 200 bin hektar ekilebilir dikilebilir toprağı ile turizm yanında önemli bir potansiyele daha sahiptir. Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerimizin ürettikleri ürünlerini sizlerle burada bir araya getirdik. Şu anda yapılan yaklaşık 85 ayrı çeşit ürünün bir araya getirildiği küçük bir sergiyi açıyoruz. Bu örnekleri Bodrum’da çoğaltacağız.
Bir sonraki adımda halkımızın ve özellikle de kadınlarımızın ürettiği ürünleri kooperatif vasıtası ile bir araya getireceğiz, denetimli bir üretim yaptıracağız, markalaştıracağız. Hem Bodrum’daki yerel halkımızla, hem turizmle hem de Türkiye’nin diğer bölgeleri ile bu ürünleri buluşturacağız. Buna kararlıyız çünkü eğer yerelde kalırsak yine sadece havanda su döveriz. Biz Bodrum’un üretimini Türkiye’deki şehirlerle buluşturacağız.”
Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin halka ait bir oluşum olduğunu kaydeden Aras, “Kooperatif önemli çünkü denetimli üretim yaptırır,buradan aldığınız ürünlere tam anlamıyla güvenebilirsiniz.” diye konuştu. Bodrum halkının TARKO’ya sahip çıkmasını isteyen Aras, “Bu siyasi bir kuruluş değildir. Tamamen tarımı ve üreticiyi desteklemek amacıyla kurulmuş bir inisiyatiftir” dedi. Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu kooperatif Belediye’nin değil Bodrum halkının öz malı olan bir kooperatifidir. Bu yapının içinde dileyen herkes yer alabilir. Biz, Belediye olarak alım garantili üretim yaptırarak üretimi destekleyeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın ürettiği ürün elinde kalmasın, tarlasında çürümesin. Bodrum’un tüm bölgelerinde tüketici bu ürünleri bulabilsin. Belediyemizin tüm kafelerinde, corner’lar yaparak TARKO ürünlerini satacağız.”
"25 Şubatta yola çıktığımız günün üzerinden 120 gün sonra bu açılışı yapıyoruz. Bu konuda vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanımıza, İl ve İlçe Tarım Müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok detaylı çalışmalar sonunda bu noktaya gelebildik. Birçok öğretim üyesi Hocalarımız bizlere destek veridi. Bodrum'da tarım altyapısı var. Tarım ortadan kalkınca turizm geldi ama bugün turizmin hali ortada. Salgından dolayı gıdanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bodrum'da çok önemli üreticilerimiz bulunuyor. Burada ürettiklerimizi tüm Türkiye'ye hatta komşumuz Yunanistan'a pazarlayabiliriz. "
Daha sonra konuşan Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç ise Belediye bünyesinde kurulan Tarımsal İşler Müdürlüğü ve daha sonra kurulan Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği halinde çalıştıklarını, çiftçilere ellerinden gelen desteği vermeye devam ettiklerini ifade etti.
Açılış konuşmalarının ardından kurdela kesildi. Stantları tek tek inceleyen Başkan Aras aldığı ürünlerle mağazanın ilk alışverişini yapmış oldu.
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