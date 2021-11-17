Bolivya-Uruguay maçında Fernando Muslera'nın yediği gol geceye damga vurdu

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2021 Çarşamba, 09:11
<p>2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Uruguay, Bolivya’ya konuk oldu. Ev sahibi ekip, sahadan 3-0 galip ayrılırken Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera’nın yediği gol, geceye damga vurdu.</p>

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Uruguay, Bolivya’ya konuk oldu. Ev sahibi ekip, sahadan 3-0 galip ayrılırken Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera’nın yediği gol, geceye damga vurdu.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Galatasaray’da ve milli takımda formsuz bir grafik çizen Fernando Muslera, Bolivya karşısında yediği gol ile gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Karşılaşmanın 30. dakikasında skor 0-0 iken Bolivya’da Juan Carlos Arce’nin kestiği ortaya kimse dpkunamazken, Muslera üzerine doğru gelen topu kontrol edemedi ve direğe çarpan top ağlarla buluştu. Uruguaylı futbolseverler, bu gol sonrası sosyal medyada Muslera’yı eleştiri yağmuruna tuttu.</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p>

Galatasaray’da ve milli takımda formsuz bir grafik çizen Fernando Muslera, Bolivya karşısında yediği gol ile gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Karşılaşmanın 30. dakikasında skor 0-0 iken Bolivya’da Juan Carlos Arce’nin kestiği ortaya kimse dpkunamazken, Muslera üzerine doğru gelen topu kontrol edemedi ve direğe çarpan top ağlarla buluştu. Uruguaylı futbolseverler, bu gol sonrası sosyal medyada Muslera’yı eleştiri yağmuruna tuttu.


<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Öte yandan Fernando Muslera yine Dünya Kupası Elemeleri'nde yaklaşık 1 ay önce oynanan Arjantin maçında benzer bir golü Lionel Messi'den yemişti. Messi'nin içeri kestiği topa kimse dokunamamış, Muslera'nın da kontrol edemediği meşin yuvarlak, direğe de çarpıp ağlarla buluşmuştu.</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p>

Öte yandan Fernando Muslera yine Dünya Kupası Elemeleri'nde yaklaşık 1 ay önce oynanan Arjantin maçında benzer bir golü Lionel Messi'den yemişti. Messi'nin içeri kestiği topa kimse dokunamamış, Muslera'nın da kontrol edemediği meşin yuvarlak, direğe de çarpıp ağlarla buluşmuştu.


<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Mücadelede Bolivya'ya galibiyeti getiren golleri 29 ve 45. dakikada Arce, 45'te ise Moreno kaydetti. Maçta 90 dakika süre alan Galatasaraylı Fernando Muslera mağlubiyeti önleyemedi. Öte yandan Bolivya'da Algaranaz 74'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.</p>

Mücadelede Bolivya'ya galibiyeti getiren golleri 29 ve 45. dakikada Arce, 45'te ise Moreno kaydetti. Maçta 90 dakika süre alan Galatasaraylı Fernando Muslera mağlubiyeti önleyemedi. Öte yandan Bolivya'da Algaranaz 74'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Bu sonucun ardından Uruguay 16 puanda kalırken Bolivya 15 puana yükseldi.</p>

Bu sonucun ardından Uruguay 16 puanda kalırken Bolivya 15 puana yükseldi.


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