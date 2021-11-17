Bolivya-Uruguay maçında Fernando Muslera'nın yediği gol geceye damga vurdu

Galatasaray’da ve milli takımda formsuz bir grafik çizen Fernando Muslera, Bolivya karşısında yediği gol ile gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Karşılaşmanın 30. dakikasında skor 0-0 iken Bolivya’da Juan Carlos Arce’nin kestiği ortaya kimse dpkunamazken, Muslera üzerine doğru gelen topu kontrol edemedi ve direğe çarpan top ağlarla buluştu. Uruguaylı futbolseverler, bu gol sonrası sosyal medyada Muslera’yı eleştiri yağmuruna tuttu.



