Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi

DHA
18 Ocak 2022 Salı, 17:25
Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi

Bolu'da TEM Otoyolu'nda, 20 otomobil ve 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde meydana geldi.

Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi

Yoğun kar yağışı ve tipinin olduğu bölgede, kayganlaşan yolda 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi. 

Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi

Yolun Ankara istikameti, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi

Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi. 

Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi

Ekipler ve kazada yara almayan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 5 kişinin hastaneye sevki ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.


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