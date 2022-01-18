Şampiyonluğu tren kazasında ayağını kaybeden Eren Bulut'a armağan ettiler
Amasya Belediyespor U-18 Futbol Takımı, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kulüp Başkanı Berati Kaynar, şampiyonluğu hazırlık maçına giderken geçirdiği tren kazası sonucu ayağını kaybeden Eren Bulut'a (15) armağan ettiklerini duyurdu.
Amasya Belediyespor U-18 Futbol Takımı, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kulüp Başkanı Berati Kaynar, şampiyonluğu hazırlık maçına giderken geçirdiği tren kazası sonucu ayağını kaybeden Eren Bulut'a (15) armağan ettiklerini duyurdu.
Amasya İl Özel İdarespor futbolcusu Eren Bulut, 14 Ocak günü oynanacak hazırlık maçı için sahaya giderken, dengesini kaybederek tren raylarına düştü. Bu sırada ayağı tren ile ray arasına sıkışan futbolcu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan futbolcunun sağ ayağı kesildi.
Kaza kenti hüzne boğarken, Amatör Küme U-18 Futbol Ligi’nde bitime 1 hafta kala Amasya Belediyespor U-18 Takımı şampiyonluğunu ilan etti. Kulüp Başkanı Berati Kaynar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şampiyonluğu Eren Bulut'a armağan ettiklerini duyurdu.
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