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Borsa ticaret platformu Stake,
kimin en yüksek piyasa değerine sahip olduğunu vurgulamak için dünyanın en
popüler şarkıcılarının markaları için sanal hisse senedi fiyatları yarattı.
Bu rakamlar, müziklerinin
dinlenme verileri, kazanılan ödüller, Billboard Hot 100 listesi girişleri,
marka anlaşmaları ve sosyal medya takipçi sayıları dahil olmak üzere bir dizi
farklı analiz metriği kullanılarak bulundu.
Stake, bir hisse senedi fiyat algoritması kullanarak her sanatçının markası için teorik bir hisse senedi fiyatı belirledi. İşte buna göre borsa değeri en yüksek sanatçılar...
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