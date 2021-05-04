<p><p class="MsoNormal"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:107%;mso-ansi-language:TR">Borsa ticaret platformu Stake, kimin en yüksek piyasa değerine sahip olduğunu vurgulamak için dünyanın en popüler şarkıcılarının markaları için sanal hisse senedi fiyatları yarattı.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:107%;mso-ansi-language:TR">Bu rakamlar, müziklerinin dinlenme verileri, kazanılan ödüller, Billboard Hot 100 listesi girişleri, marka anlaşmaları ve sosyal medya takipçi sayıları dahil olmak üzere bir dizi farklı analiz metriği kullanılarak bulundu.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="TR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;line-height:107%;mso-ansi-language:TR">Stake, bir hisse senedi fiyat algoritması kullanarak her sanatçının markası için teorik bir hisse senedi fiyatı belirledi. İşte buna göre borsa değeri en yüksek sanatçılar...</span></p></p>
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Borsa ticaret platformu Stake, kimin en yüksek piyasa değerine sahip olduğunu vurgulamak için dünyanın en popüler şarkıcılarının markaları için sanal hisse senedi fiyatları yarattı.

Bu rakamlar, müziklerinin dinlenme verileri, kazanılan ödüller, Billboard Hot 100 listesi girişleri, marka anlaşmaları ve sosyal medya takipçi sayıları dahil olmak üzere bir dizi farklı analiz metriği kullanılarak bulundu.

Stake, bir hisse senedi fiyat algoritması kullanarak her sanatçının markası için teorik bir hisse senedi fiyatı belirledi. İşte buna göre borsa değeri en yüksek sanatçılar...

<p>20. Harry Styles</p><p>28.99 dolar</p>
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20. Harry Styles

28.99 dolar

<p>19. J Cole</p><p>29.02 dolar</p>
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19. J Cole

29.02 dolar

<p>18. Dua Lipa</p><p>41.72 dolar</p>
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18. Dua Lipa

41.72 dolar

<p>17. Adele</p><p>41.84 dolar</p>
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17. Adele

41.84 dolar

<p>16. Bruno Mars</p><p>48.60 dolar</p>
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16. Bruno Mars

48.60 dolar

<p>15. Cardi B</p><p>58.90 dolar</p>
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15. Cardi B

58.90 dolar

<p>14. Kendrick Lamar</p><p>75.93 dolar</p>
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14. Kendrick Lamar

75.93 dolar

<p>13. Katy Perry</p><p>76.93 dolar</p>
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13. Katy Perry

76.93 dolar

<p>12. Billie Eilish</p><p>77.99 dolar</p>
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12. Billie Eilish

77.99 dolar

<p>11. Travis Scott</p><p>86.25 dolar</p>
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11. Travis Scott

86.25 dolar

<p>10. Post Malone</p><p>93.69 dolar</p>
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10. Post Malone

93.69 dolar

<p>9. The Weeknd</p><p>111.52 dolar</p>
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9. The Weeknd

111.52 dolar

<p>8. Kanye West</p><p>113.03 dolar</p>
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8. Kanye West

113.03 dolar

<p>7. Ed Sheeran</p><p>118.65 dolar</p>
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7. Ed Sheeran

118.65 dolar

<p>6. Beyonce</p><p>131.51 dolar</p>
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6. Beyonce

131.51 dolar

<p>5. Eminem</p><p>145.49 dolar</p>
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5. Eminem

145.49 dolar

<p>4. Ariana Grande</p><p>154.82 dolar</p>
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4. Ariana Grande

154.82 dolar

<p>3. Justin Bieber</p><p>169.01 dolar</p>
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3. Justin Bieber

169.01 dolar

<p>2. Taylor Swift</p><p>170.59 dolar</p>
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2. Taylor Swift

170.59 dolar

<p>1. Drake</p><p>226.62 dolar</p>
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1. Drake

226.62 dolar

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