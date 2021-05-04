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Borsa ticaret platformu Stake, kimin en yüksek piyasa değerine sahip olduğunu vurgulamak için dünyanın en popüler şarkıcılarının markaları için sanal hisse senedi fiyatları yarattı.

Bu rakamlar, müziklerinin dinlenme verileri, kazanılan ödüller, Billboard Hot 100 listesi girişleri, marka anlaşmaları ve sosyal medya takipçi sayıları dahil olmak üzere bir dizi farklı analiz metriği kullanılarak bulundu.

Stake, bir hisse senedi fiyat algoritması kullanarak her sanatçının markası için teorik bir hisse senedi fiyatı belirledi. İşte buna göre borsa değeri en yüksek sanatçılar...