Bu da kira anketi: Ankete katılanların yüzde 96,5'inin görüşü aynı

26 Eylül 2021 Pazar, 10:47
<p>Aksoy Araştırma tarafından haftalık olarak yayımlanan Türkiye Monitörü araştırmasının 38 Hafta sonuçlarında kira fiyatlarına yönelik çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.</p><p>Araştırmaya göre, Türkiye kamuoyunun neredeyse tamamı ev kira ücretlerinden şikâyetçi.</p>

Aksoy Araştırma tarafından haftalık olarak yayımlanan Türkiye Monitörü araştırmasının 38 Hafta sonuçlarında kira fiyatlarına yönelik çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, Türkiye kamuoyunun neredeyse tamamı ev kira ücretlerinden şikâyetçi.

<p>Araştırmaya katılanlara yöneltilen “Sizce Türkiye'de ev kiraları ne düzeydedir?” sorusuna katılımcıların&nbsp;yüzde 79,1 “çok yüksektir” yanıtını verirken; yüzde 17,4 “yüksektir” yanıtını verdi.</p><p>Türkiye genelinde&nbsp;yapılan araştırma sonuçlarına göre, yüzde 96,5 Türkiye’de ev kiralarının “çok yüksek” veya “yüksek”&nbsp;olduğu görüşünü paylaştı.</p><p>Ev kira ücretlerinin “olması gerektiği gibi” olduğu görüşünü paylaşanların oranı sadece yüzde 3,1 seviyesinde kalırken; kira ücretlerinin “düşük” veya “çok düşük” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 0,4 olarak açıklandı.</p>

Araştırmaya katılanlara yöneltilen “Sizce Türkiye'de ev kiraları ne düzeydedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 79,1 “çok yüksektir” yanıtını verirken; yüzde 17,4 “yüksektir” yanıtını verdi.

Türkiye genelinde yapılan araştırma sonuçlarına göre, yüzde 96,5 Türkiye’de ev kiralarının “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşünü paylaştı.

Ev kira ücretlerinin “olması gerektiği gibi” olduğu görüşünü paylaşanların oranı sadece yüzde 3,1 seviyesinde kalırken; kira ücretlerinin “düşük” veya “çok düşük” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 0,4 olarak açıklandı.

<p>Seçmen bazında açıklanan araştırma sonuçlarına göre, Cumhur İttifakının iki bileşeni olan AKP ve MHP seçmeni arasında da ev kira ücretlerinin “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşüm hâkim.</p><p>AKP seçmeninin yüzde 93,8’i kira ücretlerinin “çok yüksek” veya “yüksek” olduğunu belirtirken; yüzde 5,6’sı kira ücretleri “olması gerektiği gibi” yanıtını verdi.</p><p>Kira ücretlerinin “düşük” veya “çok düşük” olduğunu belirtken AKP seçmeni oranı ise sadece yüzde 0,5 seviyesinde kaldı.</p><p>MHP seçmeninin de yüzde 97’si kira ücretlerinin “çok yüksek” veya “yüksek” olduğunu belirtiyor. Kira ücretlerinin “olması gerektiği gibi” olduğu görüşünü paylaşan MHP seçmeninin oranı ise sadece yüzde 3 seviyesinde.</p>

Seçmen bazında açıklanan araştırma sonuçlarına göre, Cumhur İttifakının iki bileşeni olan AKP ve MHP seçmeni arasında da ev kira ücretlerinin “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşüm hâkim.

AKP seçmeninin yüzde 93,8’i kira ücretlerinin “çok yüksek” veya “yüksek” olduğunu belirtirken; yüzde 5,6’sı kira ücretleri “olması gerektiği gibi” yanıtını verdi.

Kira ücretlerinin “düşük” veya “çok düşük” olduğunu belirtken AKP seçmeni oranı ise sadece yüzde 0,5 seviyesinde kaldı.

MHP seçmeninin de yüzde 97’si kira ücretlerinin “çok yüksek” veya “yüksek” olduğunu belirtiyor. Kira ücretlerinin “olması gerektiği gibi” olduğu görüşünü paylaşan MHP seçmeninin oranı ise sadece yüzde 3 seviyesinde.

<p><strong>MİLLET İTTİFAKI VE HDP SEÇMENİ DE EV FİYATLARINDAN ŞİKAYETÇİ</strong><br></p><p>Araştırma sonuçlarına göre, CHP seçmeninin yüzde 98’i ev kiralarının “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşünü paylaşırken; kira fiyatlarının “olması gerektiği gibi” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşti.</p><p>İYİ Parti seçmeninin de yüzde 97’si ev kiralarının “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşünü paylaşırken; kira fiyatlarının “olması gerektiği gibi” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 3,3 seviyesinde kaldı.</p><p>HDP seçmeninin ise neredeyse tamamı ev kiralarının “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşünü paylaşmakta.</p>

MİLLET İTTİFAKI VE HDP SEÇMENİ DE EV FİYATLARINDAN ŞİKAYETÇİ

Araştırma sonuçlarına göre, CHP seçmeninin yüzde 98’i ev kiralarının “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşünü paylaşırken; kira fiyatlarının “olması gerektiği gibi” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşti.

İYİ Parti seçmeninin de yüzde 97’si ev kiralarının “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşünü paylaşırken; kira fiyatlarının “olması gerektiği gibi” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 3,3 seviyesinde kaldı.

HDP seçmeninin ise neredeyse tamamı ev kiralarının “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşünü paylaşmakta.

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