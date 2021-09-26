Bu da kira anketi: Ankete katılanların yüzde 96,5'inin görüşü aynı

Seçmen bazında açıklanan araştırma sonuçlarına göre, Cumhur İttifakının iki bileşeni olan AKP ve MHP seçmeni arasında da ev kira ücretlerinin “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşüm hâkim.

AKP seçmeninin yüzde 93,8’i kira ücretlerinin “çok yüksek” veya “yüksek” olduğunu belirtirken; yüzde 5,6’sı kira ücretleri “olması gerektiği gibi” yanıtını verdi.

Kira ücretlerinin “düşük” veya “çok düşük” olduğunu belirtken AKP seçmeni oranı ise sadece yüzde 0,5 seviyesinde kaldı.

MHP seçmeninin de yüzde 97’si kira ücretlerinin “çok yüksek” veya “yüksek” olduğunu belirtiyor. Kira ücretlerinin “olması gerektiği gibi” olduğu görüşünü paylaşan MHP seçmeninin oranı ise sadece yüzde 3 seviyesinde.