<p>Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi. İçerisinde 51 bin liraya kadar kazandıran meslekler bulunuyor. On yıl içerisinde daha fazla istihdam artışının olacağı belirtiliyor.</p>
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Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi. İçerisinde 51 bin liraya kadar kazandıran meslekler bulunuyor. On yıl içerisinde daha fazla istihdam artışının olacağı belirtiliyor.

<p>İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu 30 meslek...</p>
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İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki on yıl içinde sağlıklı istihdam artışının sonucu 30 meslek...

<p>30. Bilgi güvenliği analistleri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500 Ortalama yıllık kazanç: 99,730 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi<br></p>
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30. Bilgi güvenliği analistleri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500 Ortalama yıllık kazanç: 99,730 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p>29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900 Ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu</p>
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29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900 Ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

<p>28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100 Ortalama yıllık kazanç: 47.480 dolar Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite<br></p>
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28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100 Ortalama yıllık kazanç: 47.480 dolar Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

<p>27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200 Ortalama yıllık kazanç: 88.550 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi<br></p>
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27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200 Ortalama yıllık kazanç: 88.550 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p>25. Marangozlar 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100 Ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri</p>
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25. Marangozlar 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100 Ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

<p>24. Hekim asistanları 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000 Ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi<br></p>
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24. Hekim asistanları 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000 Ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

<p>26. Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200 Ortalama yıllık kazanç: 55.160 dolar Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri<br></p>
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26. Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200 Ortalama yıllık kazanç: 55.160 dolar Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

<p>23. Elektrikçiler 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100 Ortalama yıllık kazanç: 56.180 dolar Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri<br></p>
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23. Elektrikçiler 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100 Ortalama yıllık kazanç: 56.180 dolar Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

<p>22. Diğer tüm hizmet satış temsilcileri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400 Ortalama yıllık kazanç: 56.130 dolar Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri<br></p>
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22. Diğer tüm hizmet satış temsilcileri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400 Ortalama yıllık kazanç: 56.130 dolar Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

<p>21. İnşaat yöneticileri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200 Ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi<br></p>
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21. İnşaat yöneticileri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200 Ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p>20. Ağır ve çekici-römork kamyon sürücüleri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700 Ortalama yıllık kazanç: 45,260 dolar Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika<br></p>
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20. Ağır ve çekici-römork kamyon sürücüleri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700 Ortalama yıllık kazanç: 45,260 dolar Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika

<p>19. İnşaatın ve maden çıkarma işçilerinin birinci basamak amirleri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100 Ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise<br></p>
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19. İnşaatın ve maden çıkarma işçilerinin birinci basamak amirleri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100 Ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise

<p>18. Sistem yazılım geliştiricileri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600 Ortalama yıllık kazanç: 107.510 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi<br></p>
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18. Sistem yazılım geliştiricileri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600 Ortalama yıllık kazanç: 107.510 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p>17. Fiziksel terapistler 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200 Ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece<br></p>
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17. Fiziksel terapistler 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200 Ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

<p>16. Bilgisayar sistemleri analistleri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000 Ortalama yıllık kazanç: 90.920 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi<br></p>
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16. Bilgisayar sistemleri analistleri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000 Ortalama yıllık kazanç: 90.920 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p>15. Diğer tüm iş operasyonları uzmanları 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300 Ortalama yıllık kazanç: 73.570 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi<br></p>
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15. Diğer tüm iş operasyonları uzmanları 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300 Ortalama yıllık kazanç: 73.570 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p>14. Ortaöğretim sonrası sağlık uzmanlıkları öğretmenleri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100 Ortalama yıllık kazanç: 97,320 dolar Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece<br></p>
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14. Ortaöğretim sonrası sağlık uzmanlıkları öğretmenleri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100 Ortalama yıllık kazanç: 97,320 dolar Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

<p>13. Hemşire pratisyenleri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300 Ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi<br></p>
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13. Hemşire pratisyenleri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300 Ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

<p>12. Avukatlar 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100 Ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece<br></p>
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12. Avukatlar 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100 Ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

<p>11. Muhasebeciler ve denetçiler 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700 Ortalama yıllık kazanç: 71,550 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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11. Muhasebeciler ve denetçiler 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700 Ortalama yıllık kazanç: 71,550 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p>10. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800 Ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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10. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800 Ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p>9. Diğer tüm hekimler ve cerrahlar 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700 Ortalama yıllık kazanç: 203.450 dolar Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece</p>
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9. Diğer tüm hekimler ve cerrahlar 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700 Ortalama yıllık kazanç: 203.450 dolar Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

<p>8. Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600 Ortalama yıllık kazanç: 100,980 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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8. Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600 Ortalama yıllık kazanç: 100,980 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p>7. Diğer tüm yöneticiler 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630 Ortalama yıllık kazanç: 68.500 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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7. Diğer tüm yöneticiler 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630 Ortalama yıllık kazanç: 68.500 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p>6. Pazar araştırması analistleri ve pazarlama uzmanları 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200 Ortalama yıllık kazanç: 63,790 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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6. Pazar araştırması analistleri ve pazarlama uzmanları 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200 Ortalama yıllık kazanç: 63,790 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p>5. Yönetim analistleri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300 Ortalama yıllık kazanç: 85,260 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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5. Yönetim analistleri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300 Ortalama yıllık kazanç: 85,260 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p>4. Finans yöneticileri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700 Ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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4. Finans yöneticileri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700 Ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p>3. Genel ve operasyon yöneticileri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000 Ortalama yıllık kazanç: 100,780 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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3. Genel ve operasyon yöneticileri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000 Ortalama yıllık kazanç: 100,780 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p>2. Uygulama yazılımı geliştiricileri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500 Ortalama yıllık kazanç: 107.510 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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2. Uygulama yazılımı geliştiricileri 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500 Ortalama yıllık kazanç: 107.510 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

<p>1. Kayıtlı hemşireler 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500 Ortalama yıllık kazanç: 73.300 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi</p>
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1. Kayıtlı hemşireler 2028'e kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500 Ortalama yıllık kazanç: 73.300 dolar Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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