Bülent Ersoy'un orkestrasının cezası belli oldu

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2021 Pazartesi, 12:15
<p>Bülent Ersoy'un Kuzey Kıbrıs'taki konseri öncesi PCR testleri sahte çıkan orkestra ekibi için bir aylık gözetim süresi sonunda tutukluluk kararı alınmıştı.</p>

Bülent Ersoy'un Kuzey Kıbrıs'taki konseri öncesi PCR testleri sahte çıkan orkestra ekibi için bir aylık gözetim süresi sonunda tutukluluk kararı alınmıştı.

<p>Bülent Ersoy'un orkestrasının cezası belli oldu.<br></p>

Bülent Ersoy'un orkestrasının cezası belli oldu.

<p>Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 21 sanık aleyhine verilen kararı Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Fadıl Aksun okudu.<br></p>

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 21 sanık aleyhine verilen kararı Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Fadıl Aksun okudu.

<p>Gündem Kıbrıs'ın haberine göre, 21 kişilik orkestranın şefi 45 gün hapis cezasına çarptırılırken Orkestra üyelerine 1 ay hapis cezası verildi.</p>

Gündem Kıbrıs'ın haberine göre, 21 kişilik orkestranın şefi 45 gün hapis cezasına çarptırılırken Orkestra üyelerine 1 ay hapis cezası verildi.

<h3><strong>BÜROKRATLARA SORUŞTURMA AÇILACAK</strong></h3><p>Ayrıca Sağlık Üst Kurulu kararına aykırı olarak sanıkların ülkeye girişine izin verilip konser vermelerini sağlayan politikacı ve bürokratlara soruşturma açılması emri de verildi.</p>

BÜROKRATLARA SORUŞTURMA AÇILACAK

Ayrıca Sağlık Üst Kurulu kararına aykırı olarak sanıkların ülkeye girişine izin verilip konser vermelerini sağlayan politikacı ve bürokratlara soruşturma açılması emri de verildi.

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