'Benzemez Kimse Bize' yayından kaldırıldı: Mustafa Keser, Bülent Ersoy’u suçladı
Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in Star TV ekranlarında hazırlamaya başladıkları 'Benzemez Kimse Bize' programının yayın ömrü kısa sürdü. Programın yayından kaldırılmasının ardından sitem dolu bir paylaşımda bulunan Mustafa Keser, "Bütün aksaklıklar sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır" dedi.
Star TV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan
Benzemez Kimse Bize'nin yayın hayatı çok kısa sürdü. Şu sıralar sahte PCR testi
iddiaları nedeniyle orkestrasının tutuklanmasıyla gündemde olan Bülent Ersoy ve
Mustafa Keser'in sunduğu program sadece 2 bölüm yayında kalabildi.
'YERSİZ KAPRİS VE TUTUMUNDAN KAYNAKLANMIŞTIR'
Olayın duyulmasının ardından Mustafa Keser, sosyal medya
hesabından programın bitiş nedeni hakkında sitem dolu açıklamalarda bulundu.
Aksaklıkların Ersoy'dan kaynaklı olduğunu belirten Keser,
"Bütün aksaklıklar sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan
kaynaklanmıştır" dedi.
Keser’in paylaşımı şu şekilde:
'SON PROGRAM, KOVULDUK' DEMİŞTİ
Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu Benzemez Kimse Bize programının ilk bölümünde, Bülent Ersoy'un mikrofonu açık kalmış; ve Ersoy'un 'Son program kovulduk' dediği duyulmuştu.
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