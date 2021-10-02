'Benzemez Kimse Bize' yayından kaldırıldı: Mustafa Keser, Bülent Ersoy’u suçladı

02 Ekim 2021 Cumartesi, 09:03

Star TV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Benzemez Kimse Bize'nin yayın hayatı çok kısa sürdü. Şu sıralar sahte PCR testi iddiaları nedeniyle orkestrasının tutuklanmasıyla gündemde olan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu program sadece 2 bölüm yayında kalabildi.

'YERSİZ KAPRİS VE TUTUMUNDAN KAYNAKLANMIŞTIR'

Olayın duyulmasının ardından Mustafa Keser, sosyal medya hesabından programın bitiş nedeni hakkında sitem dolu açıklamalarda bulundu.

Aksaklıkların Ersoy'dan kaynaklı olduğunu belirten Keser, "Bütün aksaklıklar sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır" dedi.

Keser’in paylaşımı şu şekilde:

'SON PROGRAM, KOVULDUK' DEMİŞTİ

Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu Benzemez Kimse Bize programının ilk bölümünde, Bülent Ersoy'un mikrofonu açık kalmış; ve Ersoy'un 'Son program kovulduk' dediği duyulmuştu.

