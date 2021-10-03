Bülent Ersoy'u hedef alan Mustafa Keser'den yeni açıklama: Bütün Türkiye şok olacak

03 Ekim 2021 Pazar, 10:47

Star TV ekranlarında yayınlanan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' programı sadece 2 bölüm yayında kalabildi. Programa son verilmesinin nedenini sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Keser, bütün aksaklıkların Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklandığını söylemişti.

"TÜRKİYE ŞOK OLACAK"

Mustafa Keser, Ataköy'de sahne aldığı bir mekandan çıkarken Bülent Ersoy ile yaşadığı olaylar hakkında konuştu. Televole'ye açıklamalarda bulunan Keser, "Önümüzdeki günlerde bu hususta çok geniş, olay yaratacak bazı açıklamalarım olacak. Bütün Türkiye şok olacak" dedi.

NE DEMİŞTİ?

Ünlü şarkıcı, Bülent Ersoy ile sunduğu programın sona ermesiyle ilgili Instagram'dan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili müzik dostları; Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazı aksaklıkların olabileceğini, programa başlamadan önce öngörmüştüm ancak, kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim. Ve ne yazık ki yanıldım. Hepinizden bunun için özür diliyorum. Yukarıda zikrettiğim aksaklıkların yapımcımız Sayın Polat Yağcı ve Sayın Star TV kanal yönetiminin hiçbir dahli ve ilgisi yoktur. Bütün aksaklıkları Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde de bir basın toplantısı yaparak bununla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim."