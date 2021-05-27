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Burak Elmas, tüm çalışmalarını tamamladıklarını ve göreve hazır olduklarını söylerken, "Bizim için bu çıktığımız yol bir Galatasaray mücadelesi. Bir iktidar mücadelesi değil. Biz burada yola çıkarken, Galatasaray'ın başta biz ortak formülle çıkmasına özen gösterdik. Klasik seçim alışkanlıkları ile seçilmiş başkan ve yönetimlerin, Galatasaray'ı buradan geleceğe taşımasının mümkün olmadığını düşünerek çıktık. 90'ın üzerinde ekibimiz var. Giderek büyümeye de devam ediyor. Birleşmeden anladığım benim en iyi başkan ve en iyi yönetim ve en iyi kurulları oluşturmaktır. Birleşmeden iktidar paylaşmayı anlayanlarla aynı düşünmüyorum. Biz ekibimizle beraber Galatasaray için tüm projelerimizi detaylı çalıştık. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe, Galatasaray'ın gurur duyacağı, değerlerin en üst seviye yaşandığı bir geleceğe taşımak için tüm hazırlıklarımızla tamamız. En iyi yönetim kurulunu, en iyi kurulları kurmak için biz zaten tüm hazırlıklarımızı yaptık. Böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz. Herkesin aday olma hakkına saygı duymak lazım. Galatasaraylının da adaylar arasında yapacağı seçime saygı duymak lazım. Galatasaray'ın sandığa yansıyacak iradesine sonuna kadar saygı duyuyoruz. Onların en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" dedi.