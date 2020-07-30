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Araçların hareket noktasına gelen Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Aslında mükemmel yürümüş bir süreç değil. Çünkü bu süreç belirli koşulların zorlamasıyla oluşmuş bir süreç. Ulaşım araçları faytonlardı fakat bir hastalık sürecinden sonra yeni bir safhaya geçmek durumunda kaldık. Adalar yaya öncelikli bir alan. Bizim bakış açımız bu çerçevede. Adalarımıza gelmiş olan ulaşım araçlarımızı resmen başlatmış oluyoruz. Daha çok deneme süreci gibi görülmesi gerekiyor. Eksikleri ve hataları bu süreçte göreceğiz. Taksiler de bayramdan sonra etap etap harekete geçecek. Bugün bildiğim kadarıyla Büyükada'da başlıyoruz. 40 araçla bugün başlıyoruz" diye konuştu.