Araçların hareket noktasına gelen Adalar Belediye Başkanı
Erdem Gül, "Aslında mükemmel yürümüş bir süreç değil. Çünkü bu süreç
belirli koşulların zorlamasıyla oluşmuş bir süreç. Ulaşım araçları faytonlardı
fakat bir hastalık sürecinden sonra yeni bir safhaya geçmek durumunda kaldık.
Adalar yaya öncelikli bir alan. Bizim bakış açımız bu çerçevede. Adalarımıza
gelmiş olan ulaşım araçlarımızı resmen başlatmış oluyoruz. Daha çok deneme
süreci gibi görülmesi gerekiyor. Eksikleri ve hataları bu süreçte göreceğiz.
Taksiler de bayramdan sonra etap etap harekete geçecek. Bugün bildiğim
kadarıyla Büyükada'da başlıyoruz. 40 araçla bugün başlıyoruz" diye
konuştu.
Bazı vatandaşlar elektrikli araçların adalar için uygun
olmadığını belirtti. Yollara konulan kasislere tepki gösterenler de vardı.
Büyükada'da yaşayan Ümit Demir, "Bu sensörler olmaz. Buradan bisiklet gidiyor. Bisiklet tekeri
gelince takla atar. Az önce iki kere kaza oldu. Bunlar adaya olmaz. Dubalara
olduğu gibi bunlara da tepki var. Arabalar hiç iyi değil. Dolmuş gibi bunlar.
Bu arabalar adaya gitmez. Fayton tarzında şarjlı arabalar olsaydı keşke"
ifadelerini kullandı.
Büyükada'da 3 hat şeklinde çalışacak araçlardan BA-1 koduyla
çalışacak Büyükada hattı Çarşı-Tepeköy-Kadıyoran güzergahında, BA-2 kodlu hat
Çarşı-Maden-Nizam güzergahında, BA-3 kodlu hat Lunapark Meydanı-Büyüktur
güzergahında görev yapacak. HA-1 hattı, Heybeliada'da Çarşı-Akçakoca-İtfaiye
güzergahında, HA-2 hattı Çarşı-Çamlimanı güzergahında çalışacak. BU-1 hattı
Burgazada'da Çarşı-Kalpazankaya güzergahında çalışacak.
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