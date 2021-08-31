Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray ile aralarında yaşanan Oğulcan Çağlayan konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Televizyonda bir canlı yayında konuşan Kıran, Galatasaray'la tüm anlaşma çabalarının sonuçsuz kaldığını anlatarak Galatasaray'ın parayı vermemesi durumunda Oğulcan Çağlayan'ı Galatasaray'da oynatmayacağını söyledi.
"Galatasaray bizim uzattığımız bütün dalları kırdı. Artık uzlaşma yok, paramızı ödesinler. Burak Elmas'ın yanındaki kişi zaten bu transferin yanlış olduğunu söylüyor. Rizespor ile Galatasaray arasında ateş vardı bunu söndürmek istedik ama Rezan Bey benzin döktü. Savaşın kazananı olmaz herkes kaybeder ama çok kaybedeni Galatasaray olacak."
"Rezan Epözdemir benim muhattabım değil normalde ama ona şöyle bir cevap vereyim, basın toplantısında bunu söylememin nedeni dava açıp açmadıklarını öğrenmekti, nitekim öğrendik. Hemen atladı biz dava açtık diye. Kıvırma konusuna gelince para konusunda dedik. 64 Üyesi olan UÇK diye bir kurul var. Burada da madde var. Oynatmak istiyorsan parayı yatırır oynatırsın. Galatasaray'ın bugün Falcao'ya 9,5 milyon Avro ödediği yerde bu para nedir ki? Amaç algı değiştirmek"
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