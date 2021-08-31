6

"Rezan Epözdemir benim muhattabım değil normalde ama ona şöyle bir cevap vereyim, basın toplantısında bunu söylememin nedeni dava açıp açmadıklarını öğrenmekti, nitekim öğrendik. Hemen atladı biz dava açtık diye. Kıvırma konusuna gelince para konusunda dedik. 64 Üyesi olan UÇK diye bir kurul var. Burada da madde var. Oynatmak istiyorsan parayı yatırır oynatırsın. Galatasaray'ın bugün Falcao'ya 9,5 milyon Avro ödediği yerde bu para nedir ki? Amaç algı değiştirmek"