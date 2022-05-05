Cennetin Krallığı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Cennetin Krallığı yönetmenlik koltuğunda Ridley Scott'ın oturduğu, 2005 tarihli, Haçlı Seferlerini konu alan film; başrollerini Orlando Bloom, Liam Neeson, Jeremy Irons, Edward Norton ve Eva Green paylaşıyor. Selahaddin Eyyubi rolünde ise Gassan Mesud oynuyor.
Film, ünlü komutan Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs şehrini Haçlıların kurduğu Kudüs Krallığı'ndan geri alma çabası etrafında Haçlı seferlerini anlatıyor.
İşte film hakkında ayrıntılar…
Film, temel olarak 12. yüzyıldaki Haçlı Seferleri sonrası Kudüs'ün durumunu ele alıyor. Üç İbrahimi din için kutsal sayılan topraklarda, filmdeki zaman çerçevesinde Hristiyanlar egemen vaziyette bulunuyor. Bu arada da Fransa'da demircilik yapmakta olan Balian'ı bir şövalye olan babası Godfrey ziyaret ediyor ve Kudüs'teki barışı koruması için onu kendisiyle birlikte gelmeye davet ediyor.
Başta çekinceli olan Balian daha sonra babası ile yola çıkıyor, ancak karışık olan politik yapılar ve kargaşa nedeni ile oluşan çatışmada babası yaralanıyor ve Kudüs'e varmadan ölüyor. Balian bu arada Kudüs'ün kralı IV. Baudouin ile tanışıyor. Kral, barışı korumanın ellerinde olduğunu ve ondan yardım etmesini istiyor. Ancak kralın kız kardeşi ile evli olan Guy de Lusignan da şehirde sözü geçen bir şövalye olarak savaş yanlısı davranıyor.
Balian, ölmüş babasının topraklarını işleyerek yeni bir hayata hazırlanırken, Guy de Lusignan ve arkadaşlarının Müslümanlara yaptığı bir saldırı ortalığı karıştırıyor. Müslüman lider Selahaddin Eyyubi ordularını toplayarak Kudüs'e doğru yürümeye başlıyor. IV. Baudouin, Selahaddin Kudüs'e gelince onunla konuşuyor ve barışın devamı için isyana katılanları cezalandırma sözü veriyor. Bu söze güvenen Selahaddin geri çekiliyor.
OYUNCULAR
* Orlando Bloom - İbelinli Balian
* Eva Green - Kudüslü Sibylla
* Liam Neeson - İbelinli Barisan (Godfrey)
* Gassan Mesud - Selahaddin Eyyubi
* Jeremy Irons - Trablus kontu III. Raymond (Tiberias)
* David Thewlis - Şövalye lideri
* Velibor Topić - Amalric
* Edward Norton - IV. Baudouin
* Brendan Gleeson - Renaud de Châtillon
* Marton Csokas - Guy de Lusignan
* Alexander Siddig - Nasir İmadeddin el-Isfahani
* Khaled El Nabawy - Molla
* Ulrich Thomsen - Gérard de Ridefort (Tapınak Şövalyesi)
* Jon Finch - Patrik
* Iain Glen - I. Richard
* Nathalie Cox - Balian'ın eşi
* Eriq Ebouaney - Firuz
* Jouko Ahola - Odo
* Giannina Facio - Selahaddin Eyyubi'nin kız kardeşi
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