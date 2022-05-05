Cennetin Krallığı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başta çekinceli olan Balian daha sonra babası ile yola çıkıyor, ancak karışık olan politik yapılar ve kargaşa nedeni ile oluşan çatışmada babası yaralanıyor ve Kudüs'e varmadan ölüyor. Balian bu arada Kudüs'ün kralı IV. Baudouin ile tanışıyor. Kral, barışı korumanın ellerinde olduğunu ve ondan yardım etmesini istiyor. Ancak kralın kız kardeşi ile evli olan Guy de Lusignan da şehirde sözü geçen bir şövalye olarak savaş yanlısı davranıyor.