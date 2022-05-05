Cennetin Krallığı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2022 Perşembe, 00:46
<p><strong>Cennetin Krallığı</strong> yönetmenlik koltuğunda <strong>Ridley Scott'ın</strong> oturduğu, 2005 tarihli, <strong>Haçlı Seferlerini</strong> konu alan film; başrollerini <strong>Orlando Bloom, Liam Neeson, Jeremy Irons, Edward Norton ve Eva Green</strong> paylaşıyor. <strong>Selahaddin Eyyubi</strong> rolünde ise <strong>Gassan Mesud</strong> oynuyor.</p> <p>Film, ünlü komutan Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs şehrini Haçlıların kurduğu Kudüs Krallığı'ndan geri alma çabası etrafında Haçlı seferlerini anlatıyor.</p> <p>İşte film hakkında ayrıntılar…</p>

Cennetin Krallığı yönetmenlik koltuğunda Ridley Scott'ın oturduğu, 2005 tarihli, Haçlı Seferlerini konu alan film; başrollerini Orlando Bloom, Liam Neeson, Jeremy Irons, Edward Norton ve Eva Green paylaşıyor. Selahaddin Eyyubi rolünde ise Gassan Mesud oynuyor.

Film, ünlü komutan Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs şehrini Haçlıların kurduğu Kudüs Krallığı'ndan geri alma çabası etrafında Haçlı seferlerini anlatıyor.

İşte film hakkında ayrıntılar…

<p>Film, temel olarak <strong>12. yüzyıldaki Haçlı Seferleri</strong> sonrası <strong>Kudüs'ün</strong> durumunu ele alıyor. Üç İbrahimi din için kutsal sayılan topraklarda, filmdeki zaman çerçevesinde Hristiyanlar egemen vaziyette bulunuyor. Bu arada da Fransa'da demircilik yapmakta olan Balian'ı bir şövalye olan babası Godfrey ziyaret ediyor ve Kudüs'teki barışı koruması için onu kendisiyle birlikte gelmeye davet ediyor.</p>

Film, temel olarak 12. yüzyıldaki Haçlı Seferleri sonrası Kudüs'ün durumunu ele alıyor. Üç İbrahimi din için kutsal sayılan topraklarda, filmdeki zaman çerçevesinde Hristiyanlar egemen vaziyette bulunuyor. Bu arada da Fransa'da demircilik yapmakta olan Balian'ı bir şövalye olan babası Godfrey ziyaret ediyor ve Kudüs'teki barışı koruması için onu kendisiyle birlikte gelmeye davet ediyor.

<p>Başta çekinceli olan Balian daha sonra babası ile yola çıkıyor, ancak karışık olan politik yapılar ve kargaşa nedeni ile oluşan çatışmada babası yaralanıyor ve Kudüs'e varmadan ölüyor. Balian bu arada Kudüs'ün kralı IV. Baudouin ile tanışıyor. Kral, barışı korumanın ellerinde olduğunu ve ondan yardım etmesini istiyor. Ancak kralın kız kardeşi ile evli olan Guy de Lusignan da şehirde sözü geçen bir şövalye olarak savaş yanlısı davranıyor.</p>

Başta çekinceli olan Balian daha sonra babası ile yola çıkıyor, ancak karışık olan politik yapılar ve kargaşa nedeni ile oluşan çatışmada babası yaralanıyor ve Kudüs'e varmadan ölüyor. Balian bu arada Kudüs'ün kralı IV. Baudouin ile tanışıyor. Kral, barışı korumanın ellerinde olduğunu ve ondan yardım etmesini istiyor. Ancak kralın kız kardeşi ile evli olan Guy de Lusignan da şehirde sözü geçen bir şövalye olarak savaş yanlısı davranıyor.

<p>Balian, ölmüş babasının topraklarını işleyerek yeni bir hayata hazırlanırken, Guy de Lusignan ve arkadaşlarının Müslümanlara yaptığı bir saldırı ortalığı karıştırıyor. Müslüman lider Selahaddin Eyyubi ordularını toplayarak Kudüs'e doğru yürümeye başlıyor. IV. Baudouin, Selahaddin Kudüs'e gelince onunla konuşuyor ve barışın devamı için isyana katılanları cezalandırma sözü veriyor. Bu söze güvenen Selahaddin geri çekiliyor.</p>

Balian, ölmüş babasının topraklarını işleyerek yeni bir hayata hazırlanırken, Guy de Lusignan ve arkadaşlarının Müslümanlara yaptığı bir saldırı ortalığı karıştırıyor. Müslüman lider Selahaddin Eyyubi ordularını toplayarak Kudüs'e doğru yürümeye başlıyor. IV. Baudouin, Selahaddin Kudüs'e gelince onunla konuşuyor ve barışın devamı için isyana katılanları cezalandırma sözü veriyor. Bu söze güvenen Selahaddin geri çekiliyor.

<p>Cüzzam hastalığından muzdarip olan ve maske ile gezen IV. Baudouin, ölümünün yaklaştığını anlayınca tahta Guy de Lusignan'ın geçmemesi amacı ile kız kardeşinin ondan ayrılmasını ve Balian ile evlenerek onun kral olmasını teklif ediyor. Balian ise bunu reddediyor. Bir süre sonra da kral ölüyor.</p>

Cüzzam hastalığından muzdarip olan ve maske ile gezen IV. Baudouin, ölümünün yaklaştığını anlayınca tahta Guy de Lusignan'ın geçmemesi amacı ile kız kardeşinin ondan ayrılmasını ve Balian ile evlenerek onun kral olmasını teklif ediyor. Balian ise bunu reddediyor. Bir süre sonra da kral ölüyor.

<p>Yeni kral Guy de Lusignan savaş ilan etmekte gecikmiyor. Balian ile de geçimsiz olan ve ona bir suikast düzenliyor ve başarısız oluyor. Ardından Selahaddin Eyyubi'ye karşı saldırıya gidiyor, ancak taktik hataları nedeniyle ağır bir yenilgi alıyor. Böylece Kudüs'ün savunması artık Balian'a kalıyor.</p>

Yeni kral Guy de Lusignan savaş ilan etmekte gecikmiyor. Balian ile de geçimsiz olan ve ona bir suikast düzenliyor ve başarısız oluyor. Ardından Selahaddin Eyyubi'ye karşı saldırıya gidiyor, ancak taktik hataları nedeniyle ağır bir yenilgi alıyor. Böylece Kudüs'ün savunması artık Balian'a kalıyor.

<p>Uzun süren kuşatma ve taktik savaşları sonrası Balian ve Selahaddin anlaşmaya varıyor ve kutsal kent Müslümanlara teslim edilirken, Balian ve Hristiyanlar da ülkelerine doğru yola çıkıyor.</p>

Uzun süren kuşatma ve taktik savaşları sonrası Balian ve Selahaddin anlaşmaya varıyor ve kutsal kent Müslümanlara teslim edilirken, Balian ve Hristiyanlar da ülkelerine doğru yola çıkıyor.

<p>Yine demirciliğe dönmek üzere olan Balian, filmin sonunda yeni bir Haçlı seferinin Kudüs'ü geri almak için yola çıktığına şahit oluyor...</p>

Yine demirciliğe dönmek üzere olan Balian, filmin sonunda yeni bir Haçlı seferinin Kudüs'ü geri almak için yola çıktığına şahit oluyor...

<p>Filmde, bazı karakterler tarihi olaylar içerisinde kurgulandı.</p>

Filmde, bazı karakterler tarihi olaylar içerisinde kurgulandı.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>* Orlando Bloom - İbelinli Balian</p> <p>* Eva Green - Kudüslü Sibylla</p> <p>* Liam Neeson - İbelinli Barisan (Godfrey)</p> <p>* Gassan Mesud - Selahaddin Eyyubi</p> <p>* Jeremy Irons - Trablus kontu III. Raymond (Tiberias)</p> <p>* David Thewlis - Şövalye lideri</p> <p>* Velibor Topić - Amalric</p> <p>* Edward Norton - IV. Baudouin</p> <p>* Brendan Gleeson - Renaud de Châtillon</p> <p>* Marton Csokas - Guy de Lusignan</p>

OYUNCULAR

* Orlando Bloom - İbelinli Balian

* Eva Green - Kudüslü Sibylla

* Liam Neeson - İbelinli Barisan (Godfrey)

* Gassan Mesud - Selahaddin Eyyubi

* Jeremy Irons - Trablus kontu III. Raymond (Tiberias)

* David Thewlis - Şövalye lideri

* Velibor Topić - Amalric

* Edward Norton - IV. Baudouin

* Brendan Gleeson - Renaud de Châtillon

* Marton Csokas - Guy de Lusignan

<p>* Alexander Siddig - Nasir İmadeddin el-Isfahani</p> <p>* Khaled El Nabawy - Molla</p> <p>* Ulrich Thomsen - Gérard de Ridefort (Tapınak Şövalyesi)</p> <p>* Jon Finch - Patrik</p> <p>* Iain Glen - I. Richard</p> <p>* Nathalie Cox - Balian'ın eşi</p> <p>* Eriq Ebouaney - Firuz</p> <p>* Jouko Ahola - Odo</p> <p>* Giannina Facio - Selahaddin Eyyubi'nin kız kardeşi</p>

* Alexander Siddig - Nasir İmadeddin el-Isfahani

* Khaled El Nabawy - Molla

* Ulrich Thomsen - Gérard de Ridefort (Tapınak Şövalyesi)

* Jon Finch - Patrik

* Iain Glen - I. Richard

* Nathalie Cox - Balian'ın eşi

* Eriq Ebouaney - Firuz

* Jouko Ahola - Odo

* Giannina Facio - Selahaddin Eyyubi'nin kız kardeşi

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