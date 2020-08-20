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Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi’nde, 3 Aralık 2019'da, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp, evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak, öldürüldü.
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