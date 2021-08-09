<p>Pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları, birçok sporcu için unutulmaz anlar yaşandı. Usain Bolt ve Michael Phelps gibi hafızalarımıza yer etmiş sporcuların yokluğunda olimpiyat ruhu,&nbsp; yeni yıldızlara ve tarihe geçen sporculara sahne vererek bizlere unutulmaz 15 gün&nbsp; yaşattı.&nbsp;</p>
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Pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları, birçok sporcu için unutulmaz anlar yaşandı. Usain Bolt ve Michael Phelps gibi hafızalarımıza yer etmiş sporcuların yokluğunda olimpiyat ruhu,  yeni yıldızlara ve tarihe geçen sporculara sahne vererek bizlere unutulmaz 15 gün  yaşattı. 

<p><span style="color: #333333; font-family: Poppins, serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="color: #333333; font-family: Poppins, serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff;">İtalyan Marcell Jacobs, tarihin en hızlısı Usain Bolt'un yokluğunda 100 metre ve 4x100 metre finallerinde altın madalya alarak duble yaptı.100 metreyi </span><span style="background-color: #ffffff; color: #333333; font-family: Poppins, serif; font-size: 16px;" data-mce-style="background-color: #ffffff; color: #333333; font-family: Poppins, serif; font-size: 16px;">9.80 ile koşan Jacobs,&nbsp;</span><span style="color: #333333; font-family: Poppins, serif;">olimpiyatlarda Barselona 1992'den sonra erkekler bu dalda madalya kazanan ilk Avrupalı oldu.</span><br></p>
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İtalyan Marcell Jacobs, tarihin en hızlısı Usain Bolt'un yokluğunda 100 metre ve 4x100 metre finallerinde altın madalya alarak duble yaptı.100 metreyi 9.80 ile koşan Jacobs, olimpiyatlarda Barselona 1992'den sonra erkekler bu dalda madalya kazanan ilk Avrupalı oldu.

<p>ABD'li Allyson Felix, 4x400m kadınlar bayrak yarışında altın madalya, 400m kadınlarda ise bronz madalya kazanarak atletizm tarihinde en fazla olimpiyat madalyası alan kadın sporcu oldu.</p>
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ABD'li Allyson Felix, 4x400m kadınlar bayrak yarışında altın madalya, 400m kadınlarda ise bronz madalya kazanarak atletizm tarihinde en fazla olimpiyat madalyası alan kadın sporcu oldu.

<p>Kübalı Mijain Nunez Lopez, güreşte üst üste dört altın madalya kazanan ilk erkek sporcu oldu. 2008 Pekin, 2012 Londra, 2016 Rio ve 2020 Tokyo'da altın madalya alarak olimpiyatlar tarihine giren Lopez, son altın madalyasını alarak emeklilik kararı aldığını açıkladı.&nbsp;</p>
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Kübalı Mijain Nunez Lopez, güreşte üst üste dört altın madalya kazanan ilk erkek sporcu oldu. 2008 Pekin, 2012 Londra, 2016 Rio ve 2020 Tokyo'da altın madalya alarak olimpiyatlar tarihine giren Lopez, son altın madalyasını alarak emeklilik kararı aldığını açıkladı. 

<p>Norveçli atlet Karsten Warholm, erkekler 400 metre engelli finalinde 46.70 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak olimpiyat tarihine geçti. 25 yaşındaki Warholm, 46.70'lik derecesiyle, erkekler 400 metre engellide ABD'li Kevin Young'ın 29 yıllık dünya rekorunu ele geçirdi. Norveçli atlet, geçmişte 2017 ve 2019 Dünya Şampiyonu olarak adından söz ettirmişti.<br></p>
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Norveçli atlet Karsten Warholm, erkekler 400 metre engelli finalinde 46.70 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak olimpiyat tarihine geçti. 25 yaşındaki Warholm, 46.70'lik derecesiyle, erkekler 400 metre engellide ABD'li Kevin Young'ın 29 yıllık dünya rekorunu ele geçirdi. Norveçli atlet, geçmişte 2017 ve 2019 Dünya Şampiyonu olarak adından söz ettirmişti.

<p>Venezuelalı atlet Yulimar Rojas, son atlayışında 15.67'lik derecesiyle dünya rekorunu egale etti. Bu derecesiyle Rojas, Ukraynalı Inessa Kravets'in 15.50 ile 1995'te kırdığı ve 26 yıldır geçilemeyen dünya rekorunu 17 santimetre geliştirerek tarihe gömdü. 25 yaşındaki atlet, olimpiyatlarda şampiyonluk yaşayan ilk kadın Venezuelalı sporcu oldu.</p>
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Venezuelalı atlet Yulimar Rojas, son atlayışında 15.67'lik derecesiyle dünya rekorunu egale etti. Bu derecesiyle Rojas, Ukraynalı Inessa Kravets'in 15.50 ile 1995'te kırdığı ve 26 yıldır geçilemeyen dünya rekorunu 17 santimetre geliştirerek tarihe gömdü. 25 yaşındaki atlet, olimpiyatlarda şampiyonluk yaşayan ilk kadın Venezuelalı sporcu oldu.

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