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Pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları, birçok sporcu için unutulmaz anlar yaşandı. Usain Bolt ve Michael Phelps gibi hafızalarımıza yer etmiş sporcuların yokluğunda olimpiyat ruhu, yeni yıldızlara ve tarihe geçen sporculara sahne vererek bizlere unutulmaz 15 gün yaşattı.