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Norveçli atlet Karsten Warholm, erkekler 400 metre engelli finalinde 46.70 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak olimpiyat tarihine geçti. 25 yaşındaki Warholm, 46.70'lik derecesiyle, erkekler 400 metre engellide ABD'li Kevin Young'ın 29 yıllık dünya rekorunu ele geçirdi. Norveçli atlet, geçmişte 2017 ve 2019 Dünya Şampiyonu olarak adından söz ettirmişti.
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Venezuelalı atlet Yulimar Rojas, son atlayışında 15.67'lik derecesiyle dünya rekorunu egale etti. Bu derecesiyle Rojas, Ukraynalı Inessa Kravets'in 15.50 ile 1995'te kırdığı ve 26 yıldır geçilemeyen dünya rekorunu 17 santimetre geliştirerek tarihe gömdü. 25 yaşındaki atlet, olimpiyatlarda şampiyonluk yaşayan ilk kadın Venezuelalı sporcu oldu.
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