TOKYO 2020 | İşte madalya tablosu
Tokyo 2020 16. ve son günde yapılan madalya mücadelesiyle tamamlanırken genel sıralamada ABD, Çin'i geçerek birinci oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 16. ve son günde yapılan madalya mücadelesiyle tamamlandı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakalarının ardından genel sıralamada ABD, Çin'i geçerek birinci oldu.
ABD son gün yarışların ardından 39 altın, 41 gümüş ve 33 bronz madalyayla uzun süre gerisinde kaldığı Çin'i geçmeyi başardı.
Çin 38 altın, 32 gümüş ve 18 bronz madalyayla ikinci olurken, ev sahibi Japonya 27 altın, 14 gümüş, 17 bronzla üçüncülüğü elde etti.
Oyunlarda ikişer altın ve gümüş alan, ayrıca 9 bronz madalya kazanan Türkiye ise Tokyo 2020'yi 35. sırada tamamladı. Ayrıca Türkiye, kazandığı 13 madalya ile toplam madalya sıralamasında 20. basamakta kendine yer buldu.
Tokyo 2020'de zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1. ABD
|39
|41
|33
|113
|2. Çin
|38
|32
|18
|88
|3. Japonya
|27
|14
|17
|58
|4. Büyük Britanya
|22
|21
|22
|65
|5. Rusya Olimpiyat Komitesi
|20
|28
|23
|71
|6. Avustralya
|17
|7
|22
|46
|7. Hollanda
|10
|12
|14
|36
|8. Fransa
|10
|12
|11
|33
|9. Almanya
|10
|11
|16
|37
|10. İtalya
|10
|10
|20
|40
|35. Türkiye
|2
|2
|9
|13
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