Charlie'nin Çikolata Fabrikası konusu nedir, oyuncuları kimler?

Çocuklar fabrikayı dolaşırken Wonka onları Umpa-Lumpa'larıyla tanıştırıken çikolata yemeyi çok seven Augustus açgözlülük yaparak çikolata gölüne gider. Wonka ona gitmemesini söylemiştir ama o gider. Yanlışlıkla çikolata gölüne düşen Augustus bir makine tarafından çikolata süzme yerine gider. Geriye kalır 4 çocuk. Sakız çiğnemeyi çok seven Violet ise Wonka'nın icadı olan doyurucu sakızı (Wonka'nın ona çiğnememesi gerektiğini söylediği halde) çiğner. Çiğnediği sakız onu şişirir ve ve böğürtlen gibi şişer,aynı zamanda mor olur. Hayvanları bir eğlence aracı olarak kullanan Veruca ise fındık kemiren çalışkan sincapları görerek onlardan birini almak ister ama sincaplar buna izin vermez ve Veruca'ya saldırırlar. Veruca'nın iyi bir ceviz olmadığını düşünürler. Onu bozuk cevizlerin giitiği yere çöpe atarlar. Babasıda onun gittiği yere gider. Geriye Charlie ve Mike kalmıştır. Mike teknolojik aletleri çok seven bir çocuktur. Wonka çikolata ışınlama televizyonunu onlara tanıtırken Mike televizyona atlar ve ışınlanmak ister. Işınlandıktan sonra Mike çok küçülür ve onu uzatma makinesine götürürler.