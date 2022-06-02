Charlie'nin Çikolata Fabrikası konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yönetmen koltuğunda Tim Burton'un oturduğu Charlie'nin Çikolata Fabrikası, orijinal ismiyle Charlie and the Chocolate Factory; komedi, fantastik, aile ve macera filmi olarak bir başyapıt kabul ediliyor. Film, aynı isimli kitaptan uyarlama, senaryosu ise John August ve Roald Dahl'ın kaleminden çıktı. Oyuncu kadrosunda ise yıldız isimler dikkat çekiyor; Johnny Depp, Freddie Highmore ve Brigitte Millar.
İşte Charlie'nin Çikolata Fabrikası hakkında tüm ayrıntılar...
CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI KONUSU
Charlie (Freddie Highmore) ailesi ile zor bir şekilde geçinen fakir bir çocuktur. Tüm dünya ve Charlie, çikolata fabrikasıyla zengin olmuş Willy Wonka'nın (Johnny Depp) esrarengiz ve yıllardır kapalı olan fabrikasını merak etmektedir. Ama bir gün Willy Wonka 5 çikolata ambalajının altına altın bilet saklar. Altın biletleri bulan 5 çocuk fabrikaya girme hakkına sahip olacak ve içlerinden biri hayallerinin ötesinde bir dünyaya kavuşacaktır. Ve Charlie ise çikolata alamayacak kadar fakir olmalarına rağmen o fabrikaya girmek için elinden geleni yapacaktır. Ve Charlie fabrikaya büyükbabasıyla birlikte girer. Onlar gibi dört çocuk daha fabrikaya girmeye hak kazanır. Bu çocuklar: Veruca Salt, Violet Beauregarde, Augustus Gloop ve Mike Teavee'dir. Charlie diğer çocuklara göre daha akıllı, sakin ve tokgözlüdür. Veruca ise fabrikadaki her şeyi ister, çok şımarıktır ve zengindir. Mike televizyon bağımlısı bir oğlan, Violet sakız delisi ve hırslı bir kız, Augustust ise açgözlü her şeyi yemek isteyen bir çocuktur.
Çocuklar fabrikayı dolaşırken Wonka onları Umpa-Lumpa'larıyla tanıştırıken çikolata yemeyi çok seven Augustus açgözlülük yaparak çikolata gölüne gider. Wonka ona gitmemesini söylemiştir ama o gider. Yanlışlıkla çikolata gölüne düşen Augustus bir makine tarafından çikolata süzme yerine gider. Geriye kalır 4 çocuk. Sakız çiğnemeyi çok seven Violet ise Wonka'nın icadı olan doyurucu sakızı (Wonka'nın ona çiğnememesi gerektiğini söylediği halde) çiğner. Çiğnediği sakız onu şişirir ve ve böğürtlen gibi şişer,aynı zamanda mor olur. Hayvanları bir eğlence aracı olarak kullanan Veruca ise fındık kemiren çalışkan sincapları görerek onlardan birini almak ister ama sincaplar buna izin vermez ve Veruca'ya saldırırlar. Veruca'nın iyi bir ceviz olmadığını düşünürler. Onu bozuk cevizlerin giitiği yere çöpe atarlar. Babasıda onun gittiği yere gider. Geriye Charlie ve Mike kalmıştır. Mike teknolojik aletleri çok seven bir çocuktur. Wonka çikolata ışınlama televizyonunu onlara tanıtırken Mike televizyona atlar ve ışınlanmak ister. Işınlandıktan sonra Mike çok küçülür ve onu uzatma makinesine götürürler.
Geriye tek Charlie kalmıştır. Wonka büyük cam asansörle Charlie'lerin gecekondu evine gider. Charlie'ye bir teklifte bulunmuştur. Teklif şudur : " Ya aileni bırakıp fabrikaya sahip olacaksın , ya da ailenle sefalet içinde yaşayacaksın. " Charlie ailesine çok bağlı olan bir çocuk olduğu için teklifi hiç düşünmeden reddeder. Wonka kulaklarına inanamaz. Çünkü Charlie hiçbir çocuğun reddedemeyeceği bir teklifi reddedmiştir. Wonka'nın çikolataları artık eskisi kadar güzel olmaz ve Wonka iflas etmeye başlar. Charlie'nin babası ise çok iyi bir iş sahibi olmuş ve aldığı maaş'da gayet güzeldir. Charlie ve ailesi fakirlikten kurtulup mutlu-mesut yaşarlar.
Bir gün ayakkabısını boyadığı bir adamla Wonka fabrikası hakkında konuşurken Charlie onun Willy Wonka olduğunu anlar ve ona tavsiyede bulunur. İyi çikolatalar üretebilmesi için dişçi olan babası ile görüşmesi gerektiğini savunur. Bunu tek başına yapacak cesareti olmayan Wonka Charlie ile beraber babasını ziyarete gider. İlk gördüğünde onu tanımayan babası onu azı dişlerinden tanır. Aralarındaki küskünlüğü giderirler. Ailenin hayatta önemli bir yeri olduğunu bu olaydan sonra anlayan Wonka teklifini değiştirerek Charlie'ye hem fabrikada çalışabileceğini hem de ailesini görebileceğini söyler. Charlie'nin aileside artık Wonka'yı benimsemiş ve hep beraber fabrikada yaşamaya başlamışlardır.
OYUNCULAR
* Johnny Depp
* Freddie Highmore
* David Kelly
* Helena Bonham Carter
* Noah Taylor
* Julia Winter
* AnnaSophia Robb
* Jordan Fry
* Philip Wiegratz
* James Fox
* Missi Pyle
* Deep Roy
* Christopher Lee
* Adam Godley
* Franziska Troegner
* Francesca Hunt
* Liz Smith
* Eileen Essell
* David Morris
* Geoffrey Holder
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