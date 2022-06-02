Charlie'nin Çikolata Fabrikası konusu nedir, oyuncuları kimler?

CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI KONUSU

Charlie (Freddie Highmore) ailesi ile zor bir şekilde geçinen fakir bir çocuktur. Tüm dünya ve Charlie, çikolata fabrikasıyla zengin olmuş Willy Wonka'nın (Johnny Depp) esrarengiz ve yıllardır kapalı olan fabrikasını merak etmektedir. Ama bir gün Willy Wonka 5 çikolata ambalajının altına altın bilet saklar. Altın biletleri bulan 5 çocuk fabrikaya girme hakkına sahip olacak ve içlerinden biri hayallerinin ötesinde bir dünyaya kavuşacaktır. Ve Charlie ise çikolata alamayacak kadar fakir olmalarına rağmen o fabrikaya girmek için elinden geleni yapacaktır. Ve Charlie fabrikaya büyükbabasıyla birlikte girer. Onlar gibi dört çocuk daha fabrikaya girmeye hak kazanır. Bu çocuklar: Veruca Salt, Violet Beauregarde, Augustus Gloop ve Mike Teavee'dir. Charlie diğer çocuklara göre daha akıllı, sakin ve tokgözlüdür. Veruca ise fabrikadaki her şeyi ister, çok şımarıktır ve zengindir. Mike televizyon bağımlısı bir oğlan, Violet sakız delisi ve hırslı bir kız, Augustust ise açgözlü her şeyi yemek isteyen bir çocuktur.