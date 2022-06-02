Zor Ölüm 3 filmi konusu nedir? Zor Ölüm 3 oyuncuları kimler?
Zor Ölüm 3, 1995 ABD yapımı gerilim aksiyon filmi; Amerika dışında yaptığı 254 milyon dolarlık gişe hasılatıyla vizyona girdiği 1995 yılında en çok iş yapan film olmuştu. Özgün adı "Die Hard with a Vengeance" olan film 27 Ekim 1995 tarihinde Türkiye'de sinemalarda gösterilmiştir.
İşte Zor Ölüm 3 hakkında ayrıntılar...
ZOR ÖLÜM 3 KONUSU NEDİR?
Dedektif John McClane her şeyi görüp geçirdiğini sanmaktadır. Artık New York'tadır ve kendini güvencede hissetmektedir. Hayatında karşılaştığı en son olağanüstü düşmanıyla karşı karşıya gelmeyi beklediği en son yer New York'tur. Ama Simon adındaki bir dahi, McClane ve New York şehrini çok tehlikeli bir oyunun içine itmek üzeredir. McClane yeterince kötü günler geçirmiştir ama Simon'a göre geçireceği kötü bir gün daha vardır.
New York’lu polis dedektifi John McClane, bu kez kendisinden ve NY şehrinden intikam almaya çalışan Simon takma adlı bir cani ile mücadele etmektedir. Simon tarafından şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş bombaları bulup etkisiz hale getirebilmek için onun bilmecelerini çözmek zorunda kalan McClane’e, Harlem’de tanıştığı sinirli dükkan sahibi Zeus da yardımcı olacaktır.
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