Arif V 216 filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 13:44
<p><strong>Cem Yılmaz'ın</strong> sevilen filmi <strong>G.O.R.A'nın</strong> devam filmi olan <strong>Arif V 216 filmi,</strong> izleycilerin beğenisiyle karşılandı. Yönetmenliğini <strong>Kıvanç Baruönü'nün</strong> üstlendiği filmde, senaryo ise Cem Yılmaz'ın kalemine ait. Filmin başrollerinde C<strong>em Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz </strong>ve<strong> Özkan Uğur</strong> yer almaktadır. Film, 5 Ocak 2018'de vizyona girdi.</p> <p>İşte Arif V 216 filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Cem Yılmaz'ın sevilen filmi G.O.R.A'nın devam filmi olan Arif V 216 filmi, izleycilerin beğenisiyle karşılandı. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği filmde, senaryo ise Cem Yılmaz'ın kalemine ait. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur yer almaktadır. Film, 5 Ocak 2018'de vizyona girdi.

İşte Arif V 216 filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>ARİF V 216 KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>G.O.R.A.dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak, gülmek ve âşık olmak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri bir anda Arif ve 216, bir kaza sonucu zaman makinesiyle 1969 yılına gider.</p>

ARİF V 216 KONUSU NEDİR?

G.O.R.A.dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak, gülmek ve âşık olmak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri bir anda Arif ve 216, bir kaza sonucu zaman makinesiyle 1969 yılına gider.

<p><strong>OYUNCULAR </strong></p> <p>* Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri</p> <p>* Ozan Güven - 216/Barış Manço</p> <p>* Seda Bakan - 232/Doktor Alev/Pembe Şeker</p> <p>* Zafer Algöz - Besim Toker</p> <p>* Özkan Uğur - Garavel</p>

OYUNCULAR 

* Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri

* Ozan Güven - 216/Barış Manço

* Seda Bakan - 232/Doktor Alev/Pembe Şeker

* Zafer Algöz - Besim Toker

* Özkan Uğur - Garavel

<p>* Özge Özberk - Ceku</p> <p>* Kerem Alışık - Ömer</p> <p>* Ediz Hun - Kendisi</p> <p>* Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan</p> <p>* Mustafa Sandal - Mıstık</p> <p>* Mert Fırat - Sadri Alışık</p>

* Özge Özberk - Ceku

* Kerem Alışık - Ömer

* Ediz Hun - Kendisi

* Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan

* Mustafa Sandal - Mıstık

* Mert Fırat - Sadri Alışık

<p>* Can Yılmaz - Eryetiş</p> <p>* Çağlar Çorumlu - Zeki Müren</p> <p>* Ahu Yağtu - Pervin Toker</p> <p>* Maria Anastasiyeva - Filiz Akın</p> <p>* Murat Arkın - Cüneyt Arkın</p> <p>* Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık</p> <p>* Beyti Engin - Robot Dönerci</p>

* Can Yılmaz - Eryetiş

* Çağlar Çorumlu - Zeki Müren

* Ahu Yağtu - Pervin Toker

* Maria Anastasiyeva - Filiz Akın

* Murat Arkın - Cüneyt Arkın

* Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık

* Beyti Engin - Robot Dönerci

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