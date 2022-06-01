Arif V 216 filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Cem Yılmaz'ın sevilen filmi G.O.R.A'nın devam filmi olan Arif V 216 filmi, izleycilerin beğenisiyle karşılandı. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği filmde, senaryo ise Cem Yılmaz'ın kalemine ait. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur yer almaktadır. Film, 5 Ocak 2018'de vizyona girdi.
İşte Arif V 216 filmi hakkında tüm ayrıntılar...
ARİF V 216 KONUSU NEDİR?
G.O.R.A.dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak, gülmek ve âşık olmak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri bir anda Arif ve 216, bir kaza sonucu zaman makinesiyle 1969 yılına gider.
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