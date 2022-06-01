İlişki Doktoru filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 13:21
<p>Yönetmen koltuğunda <strong>Mustaf Uğur Yağcıoğlu’nun</strong> oturduğu, oyuncu kadrosunda <strong>Gürgen Öz</strong> ve <strong>Özge Ulusoy'un </strong>yer aldığı film, izleyiciye kahkaha dolu saatler vaadediyor.</p> <p>İşte İlişki Doktoru filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Yönetmen koltuğunda Mustaf Uğur Yağcıoğlu’nun oturduğu, oyuncu kadrosunda Gürgen Öz ve Özge Ulusoy'un yer aldığı film, izleyiciye kahkaha dolu saatler vaadediyor.

İşte İlişki Doktoru filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>İLİŞKİ DOKTORU FİLMİ KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>İlk kez yayınlanacak olan romantik komedide; Önder gazetedeki arkadaşı Aylin’le 9 yıllık evlidir. Can adında bir çocukları vardır. Önder’in neşeli, hiçbir şeyi kafaya takmayan, kafasına göre davranan hallerine aşık olan Aylin, evlendikten sonra onu evlilik ve aile sorumluluğu almamakla suçlamaya başlamıştır. Evi kira olan, arabası sürekli arıza yapan Önder, Aylin’in istediği ekonomik stabiliteyi bir türlü yaratamamaktadır.</p>

İLİŞKİ DOKTORU FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk kez yayınlanacak olan romantik komedide; Önder gazetedeki arkadaşı Aylin’le 9 yıllık evlidir. Can adında bir çocukları vardır. Önder’in neşeli, hiçbir şeyi kafaya takmayan, kafasına göre davranan hallerine aşık olan Aylin, evlendikten sonra onu evlilik ve aile sorumluluğu almamakla suçlamaya başlamıştır. Evi kira olan, arabası sürekli arıza yapan Önder, Aylin’in istediği ekonomik stabiliteyi bir türlü yaratamamaktadır.

<p>TV’de ilk Önder’in 10. evlilik yıldönümleri için hazırladığı sürpriz partide Aylin ayrılmak istediğini söyler ve Önder yıkılır, Aylin’e kendini affettiremez. Her zaman en büyük destekçisi olan Özgür ilişkilerini kullanarak onu önemli TV şovlarına çıkarır ve Önder bir anda tanınmaya başlar. Önder’ın o hiç satmayan kitabı yeni baskılar yapar. TV programlarından davet alır. Kitapları sattıkça parlak teklifler alır ve kaderi dönmeye başlar.</p>

TV’de ilk Önder’in 10. evlilik yıldönümleri için hazırladığı sürpriz partide Aylin ayrılmak istediğini söyler ve Önder yıkılır, Aylin’e kendini affettiremez. Her zaman en büyük destekçisi olan Özgür ilişkilerini kullanarak onu önemli TV şovlarına çıkarır ve Önder bir anda tanınmaya başlar. Önder’ın o hiç satmayan kitabı yeni baskılar yapar. TV programlarından davet alır. Kitapları sattıkça parlak teklifler alır ve kaderi dönmeye başlar.

<p><strong>OYUNCULARI</strong></p> <p>* Gürgen Öz</p> <p>* Özge Ulusoy</p> <p>* İlayda Çevik</p> <p>* Ceyhun Fersoy</p> <p>* Duygu Mercan</p>

OYUNCULARI

* Gürgen Öz

* Özge Ulusoy

* İlayda Çevik

* Ceyhun Fersoy

* Duygu Mercan

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