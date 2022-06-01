İlişki Doktoru filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

TV’de ilk Önder’in 10. evlilik yıldönümleri için hazırladığı sürpriz partide Aylin ayrılmak istediğini söyler ve Önder yıkılır, Aylin’e kendini affettiremez. Her zaman en büyük destekçisi olan Özgür ilişkilerini kullanarak onu önemli TV şovlarına çıkarır ve Önder bir anda tanınmaya başlar. Önder’ın o hiç satmayan kitabı yeni baskılar yapar. TV programlarından davet alır. Kitapları sattıkça parlak teklifler alır ve kaderi dönmeye başlar.