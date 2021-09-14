Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun ödüllerini aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu grup kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende Avrupa'da yılın futbolcusu ve teknik direktörü ödülleri sahiplerini bulmuştu. Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı öncesi ödüller UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından sahiplerine verildi. İşte o ödüller...
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