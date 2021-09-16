Chelsea'nin yıldızı Reece James'in evine hırsız girdi
Görevlilerin hırsızları yakalamasını isteyen James, “Polis, danışmanların ve Chelsea, faillerin kim olduğuna dair sağlam ipuçlarımız olduğu için yanımda. Hırsızları bulmaya yakınız. Neyse ki, hırsızlık sırasında kimse yoktu ama hepinizin güvende ve iyi olduğumu bilmesini istiyorum. Umarım birlikte bu kişileri yakalayabilir ve gereken yerde adaleti sağlayabiliriz” dedi.
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