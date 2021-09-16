Chelsea'nin yıldızı Reece James'in evine hırsız girdi

O sırada evde olmadığını, güvende ve iyi durumda olduğunu duyuran James, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Bu madalyalar Chelsea ve İngiltere’yi temsil ederek kazanıldı. Bunu kanıtlayacak madalyalarım olsa da, olmasa da benden asla alınamayacak onurlar” ifadelerini kullandı.