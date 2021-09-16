Chelsea'nin yıldızı Reece James'in evine hırsız girdi

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 20:21
<p>UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zenit ile karşılaşan Chelsea'da yıldız futbolcu Reece James'in evine hırsız girdi.</p>

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zenit ile karşılaşan Chelsea'da yıldız futbolcu Reece James'in evine hırsız girdi.

<p>İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea'nin genç futbolcusu Reece James, Zenit ile deplasmanda oynanan maç için yurt dışına gittiğinde evine hırsız girdi.</p>

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea'nin genç futbolcusu Reece James, Zenit ile deplasmanda oynanan maç için yurt dışına gittiğinde evine hırsız girdi.

<p>Eve giren hırsızlar yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve EURO 2020 ikincilik madalyasını çaldı.</p>

Eve giren hırsızlar yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve EURO 2020 ikincilik madalyasını çaldı.

<p>O sırada evde olmadığını, güvende ve iyi durumda olduğunu duyuran James, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Bu madalyalar Chelsea ve İngiltere’yi temsil ederek kazanıldı. Bunu kanıtlayacak madalyalarım olsa da, olmasa da benden asla alınamayacak onurlar” ifadelerini kullandı.</p>

O sırada evde olmadığını, güvende ve iyi durumda olduğunu duyuran James, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Bu madalyalar Chelsea ve İngiltere’yi temsil ederek kazanıldı. Bunu kanıtlayacak madalyalarım olsa da, olmasa da benden asla alınamayacak onurlar” ifadelerini kullandı.

<p>Görevlilerin hırsızları yakalamasını isteyen James, “Polis, danışmanların ve Chelsea, faillerin kim olduğuna dair sağlam ipuçlarımız olduğu için yanımda. Hırsızları bulmaya yakınız. Neyse ki, hırsızlık sırasında kimse yoktu ama hepinizin güvende ve iyi olduğumu bilmesini istiyorum. Umarım birlikte bu kişileri yakalayabilir ve gereken yerde adaleti sağlayabiliriz” dedi.</p>

Görevlilerin hırsızları yakalamasını isteyen James, “Polis, danışmanların ve Chelsea, faillerin kim olduğuna dair sağlam ipuçlarımız olduğu için yanımda. Hırsızları bulmaya yakınız. Neyse ki, hırsızlık sırasında kimse yoktu ama hepinizin güvende ve iyi olduğumu bilmesini istiyorum. Umarım birlikte bu kişileri yakalayabilir ve gereken yerde adaleti sağlayabiliriz” dedi.

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