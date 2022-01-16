CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde tipiye tutuldu
Ardahan Belediye Başkanı Demir'in davetlisi olarak kente gelen İstanbul Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ile diğer davetlilerin ilk durağı belediye binası oldu.
Kısa bir konuşma da yapan Demir "Şu an Çıldır Gölü üzerindeyiz. Gölün üzeri tamamen buzla kaplı, doğal bir buz pateni alanı. Türkiye'nin bakir kalmış alanlarından bir tanesi. Tüm konuklarımıza 'Edirne'den Ardahan'a hoş geldiniz' diyorum ve burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" dedi.
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