CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde tipiye tutuldu

DHA
16 Ocak 2022 Pazar, 09:27
CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde tipiye tutuldu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in ev sahipliğinde, yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayan CHP'li belediye başkanları, tipiye tutulunca zor anlar yaşadı.

CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde tipiye tutuldu

Ardahan Belediye Başkanı Demir'in davetlisi olarak kente gelen İstanbul Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ile diğer davetlilerin ilk durağı belediye binası oldu.

CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde tipiye tutuldu

"TÜRKİYE'NİN BAKİR KALMIŞ ALANLARINDAN BİR TANESİ"

Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunan CHP'li belediye başkanları daha sonra Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'ne geçti. 

CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde tipiye tutuldu

Ardahan Belediye Başkanı Demir, burada kendi elleriyle tüm belediye başkanlarına ve davetlilere yöreye özgü kalpaklardan hediye etti. 

CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde tipiye tutuldu

Kısa bir konuşma da yapan Demir "Şu an Çıldır Gölü üzerindeyiz. Gölün üzeri tamamen buzla kaplı, doğal bir buz pateni alanı. Türkiye'nin bakir kalmış alanlarından bir tanesi. Tüm konuklarımıza 'Edirne'den Ardahan'a hoş geldiniz' diyorum ve burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde tipiye tutuldu

Aynı zamanda TRT Türk Halk müziği sanatçısı olan Ardahan Belediye Başkanı Demir, atlı kızaklar üstünde davetlilere türkü söyledi. 

CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde tipiye tutuldu

Aynı zamanda TRT Türk Halk müziği sanatçısı olan Ardahan Belediye Başkanı Demir, atlı kızaklar üstünde davetlilere türkü söyledi. 


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