Kar yağışı başladı: 'Dışarı çıkmayın' uyarısı geldi
"Hissedilen sıcaklık eksi değerlere kadar düştü. Çamlıca'da dün dediğimiz saatlerde kar yağışı başladı. Bugün akşama kadar devam edecek kar yağışı. Şehir içinde örtü kalınlığı 2-3 santimi pek geçmez, Çamlıca'da da 5-6 santim kadar olacaktır" diyen Şen, İstanbul'daki kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar etkili olmasını beklediğini söyledi.
YÜKSEK KESİMLERDE OTURANLARI UYARDI
"Bu kar öğleye ve akşama doğru daha da hızlanacak ve etkili olacak. Yüksek semtlerde oturanlar çok acil bir işleri yoksa dışarı çıkmasınlar çünkü dönüşleri çok zor olacak" diyen Prof. Dr. Orhan Şen, "Kış lastiği olmayanlar da araçlarıyla dışarı çıkmasınlar" uyarısında bulundu.
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