Kar yağışı başladı: 'Dışarı çıkmayın' uyarısı geldi

YÜKSEK KESİMLERDE OTURANLARI UYARDI

"Bu kar öğleye ve akşama doğru daha da hızlanacak ve etkili olacak. Yüksek semtlerde oturanlar çok acil bir işleri yoksa dışarı çıkmasınlar çünkü dönüşleri çok zor olacak" diyen Prof. Dr. Orhan Şen, "Kış lastiği olmayanlar da araçlarıyla dışarı çıkmasınlar" uyarısında bulundu.