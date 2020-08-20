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2. Ev tipi top havuzuna yer açın

Evde daha fazla vakit geçirmeye başladığımız bu günlerde ihtiyacınız olan şey çocuğunuzun odasına hem renk katacak hem de onun ince ve kaba motor becerilerini geliştirecek aktivite alanı olan ev tipi top havuzu olabilir. Ev tipi top havuzu dekoratif görünümü ve kolayca değiştirilip yıkanabilen kılıfı ile çocuk odanızda tercih edeceğiniz öncelikli parçalardan biri olacaktır.

