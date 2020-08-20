<p>Çocuk odası tasarımında ebeveynlerin öncelikli tercihi kullanışlı ve sürdürülebilir eşyalardan yana oluyor. Bunun yanı sıra eğlenceyi ve şıklığı da tasarıma dahil etmek isteyen aileler, dekorasyonlarında genellikle çocuklara eğlence vadeden, soft renklere sahip, güvenli ve kullanışlı özelliklerin ön planda olduğu çocuk odası eşyalarını tercih ediyor.&nbsp; İşte&nbsp; çocuk odası dekorasyonu konusunda ilham kaynağı olacak 6 öneri...</p>
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Çocuk odası tasarımında ebeveynlerin öncelikli tercihi kullanışlı ve sürdürülebilir eşyalardan yana oluyor. Bunun yanı sıra eğlenceyi ve şıklığı da tasarıma dahil etmek isteyen aileler, dekorasyonlarında genellikle çocuklara eğlence vadeden, soft renklere sahip, güvenli ve kullanışlı özelliklerin ön planda olduğu çocuk odası eşyalarını tercih ediyor.  İşte  çocuk odası dekorasyonu konusunda ilham kaynağı olacak 6 öneri...

<p><strong>1. Çocuk odasında sürdürülebilirliği ön plana çıkarın</strong></p><p><em style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong> </strong></em><span style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">Çocuğunuz için hem eğlenceli hem de sürdürülebilir tasarıma sahip bir oda tasarlayabilirsiniz. İşe, hem uzun ömürlü hem de işlevsel mobilyalar seçerek başlayın.</span><br></p>
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1. Çocuk odasında sürdürülebilirliği ön plana çıkarın

Çocuğunuz için hem eğlenceli hem de sürdürülebilir tasarıma sahip bir oda tasarlayabilirsiniz. İşe, hem uzun ömürlü hem de işlevsel mobilyalar seçerek başlayın.

<p><strong>2. Ev tipi top havuzuna yer açın</strong></p><p><em style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong> </strong></em><span style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">Evde daha fazla vakit geçirmeye başladığımız bu günlerde ihtiyacınız olan şey çocuğunuzun odasına hem renk katacak hem de onun ince ve kaba motor becerilerini geliştirecek aktivite alanı olan ev tipi top havuzu olabilir.&nbsp; Ev tipi top havuzu dekoratif görünümü ve kolayca değiştirilip yıkanabilen kılıfı ile çocuk odanızda tercih edeceğiniz öncelikli parçalardan biri olacaktır.</span><br></p>
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2. Ev tipi top havuzuna yer açın

Evde daha fazla vakit geçirmeye başladığımız bu günlerde ihtiyacınız olan şey çocuğunuzun odasına hem renk katacak hem de onun ince ve kaba motor becerilerini geliştirecek aktivite alanı olan ev tipi top havuzu olabilir.  Ev tipi top havuzu dekoratif görünümü ve kolayca değiştirilip yıkanabilen kılıfı ile çocuk odanızda tercih edeceğiniz öncelikli parçalardan biri olacaktır.

<p><strong>3. Dekoratif bir oyun matı edinin</strong></p><p><span style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">Her çocuk odasının vazgeçilmez parçalarından biri olan oyun matları miniklerin en çok vakit geçirdiği alanlarından biri. Oyun matlarını tercih ederken güvenli bir alan yaratmanın yanı sıra dekorasyonunuzu da tamamlayacak bir oyun matı tercih edebilirsiniz.&nbsp;</span><br></p>
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3. Dekoratif bir oyun matı edinin

Her çocuk odasının vazgeçilmez parçalarından biri olan oyun matları miniklerin en çok vakit geçirdiği alanlarından biri. Oyun matlarını tercih ederken güvenli bir alan yaratmanın yanı sıra dekorasyonunuzu da tamamlayacak bir oyun matı tercih edebilirsiniz. 

<p><strong>4. İskandinav stilini çocuk odasına taşıyın</strong></p><p><span style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">Son zamanlarda ev dekorasyonunda sıkça tercih edilen İskandinav stilini çocuğunuzun odasına da taşıyarak sade ama şık bir ortam yaratın.</span><br></p>
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4. İskandinav stilini çocuk odasına taşıyın

Son zamanlarda ev dekorasyonunda sıkça tercih edilen İskandinav stilini çocuğunuzun odasına da taşıyarak sade ama şık bir ortam yaratın.

<p><strong>5. Sevimli lambalar ile şık bir dokunuş yaratın</strong></p><p><em style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong> </strong></em><span style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">Dekorasyon için en önemli parçalardan biri kuşkusuz aydınlatmalardır. Çocuk odanız için tercih edeceğiniz sevimli ve şık tasarıma sahip dekoratif bir aydınlatma, odaya büyük ölçüde farklı bir hava katacaktır.</span><br></p>
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5. Sevimli lambalar ile şık bir dokunuş yaratın

Dekorasyon için en önemli parçalardan biri kuşkusuz aydınlatmalardır. Çocuk odanız için tercih edeceğiniz sevimli ve şık tasarıma sahip dekoratif bir aydınlatma, odaya büyük ölçüde farklı bir hava katacaktır.

<p><strong>6. Çocuk odasına canlılık katın</strong></p><p><span style="color: rgb(28, 43, 40); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">Çocuk odalarında sıkça kullanılan cibinlikler miniğinize özel bir oyun alanı yaratırken aynı zamanda odasına hareketlilik katıyor.&nbsp;</span></p>
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6. Çocuk odasına canlılık katın

Çocuk odalarında sıkça kullanılan cibinlikler miniğinize özel bir oyun alanı yaratırken aynı zamanda odasına hareketlilik katıyor. 

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