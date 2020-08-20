Çocuk odası tasarımında ebeveynlerin öncelikli tercihi kullanışlı ve sürdürülebilir eşyalardan yana oluyor. Bunun yanı sıra eğlenceyi ve şıklığı da tasarıma dahil etmek isteyen aileler, dekorasyonlarında genellikle çocuklara eğlence vadeden, soft renklere sahip, güvenli ve kullanışlı özelliklerin ön planda olduğu çocuk odası eşyalarını tercih ediyor. İşte çocuk odası dekorasyonu konusunda ilham kaynağı olacak 6 öneri...
2. Ev tipi top havuzuna yer açın
Evde daha fazla vakit geçirmeye başladığımız bu günlerde ihtiyacınız olan şey çocuğunuzun odasına hem renk katacak hem de onun ince ve kaba motor becerilerini geliştirecek aktivite alanı olan ev tipi top havuzu olabilir. Ev tipi top havuzu dekoratif görünümü ve kolayca değiştirilip yıkanabilen kılıfı ile çocuk odanızda tercih edeceğiniz öncelikli parçalardan biri olacaktır.
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