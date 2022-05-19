Copa Libertadores'te ortalık karıştı, Vitor Pereira oyundan atıldı

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 20:17
<p>Copa Libertadores E Grubu beşinci maçında Boca Juniors, evinde ağırladığı Corinthians ile 1-1 berabere kaldı.</p> <p>Corinthians, 16. dakikada Du Queiroz ile 1-0 öne geçerken Boca Juniors ise 42. dakikada D. Benedetto'nun bulduğu golle karşılık verdi. Gollerin ilk yarıda atıldığı maçın ikinci yarısında sertliğin dozu bir hayli arttı.</p>

Copa Libertadores E Grubu beşinci maçında Boca Juniors, evinde ağırladığı Corinthians ile 1-1 berabere kaldı.

Corinthians, 16. dakikada Du Queiroz ile 1-0 öne geçerken Boca Juniors ise 42. dakikada D. Benedetto'nun bulduğu golle karşılık verdi. Gollerin ilk yarıda atıldığı maçın ikinci yarısında sertliğin dozu bir hayli arttı.

<p>69. dakikada Corinthians forması giyen Victor Cantillo, rakibi Pol Fernández'e attığı kafa sonucu direkt kırmızı kart gördü.</p>

69. dakikada Corinthians forması giyen Victor Cantillo, rakibi Pol Fernández'e attığı kafa sonucu direkt kırmızı kart gördü.

<p><strong>PEREIRA OYUNDAN ATILDI</strong></p> <p>Yaşanan olaylar sırasında Vitor Pereira da oyuncularına müdahale etmek için sahaya girdi.</p>

PEREIRA OYUNDAN ATILDI

Yaşanan olaylar sırasında Vitor Pereira da oyuncularına müdahale etmek için sahaya girdi.

<p>Ancak maçın hakemi, bir kırmızı kart da Portekizli teknik direktöre gösterdi.</p>

Ancak maçın hakemi, bir kırmızı kart da Portekizli teknik direktöre gösterdi.

<p>Futbolcuların birbirine girdiği olaylı karşılaşmada hakem, tam 11 kez kartına başvurmak zorunda kaldı.</p>

Futbolcuların birbirine girdiği olaylı karşılaşmada hakem, tam 11 kez kartına başvurmak zorunda kaldı.

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