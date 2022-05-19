Copa Libertadores'te ortalık karıştı, Vitor Pereira oyundan atıldı

Copa Libertadores E Grubu beşinci maçında Boca Juniors, evinde ağırladığı Corinthians ile 1-1 berabere kaldı.

Corinthians, 16. dakikada Du Queiroz ile 1-0 öne geçerken Boca Juniors ise 42. dakikada D. Benedetto'nun bulduğu golle karşılık verdi. Gollerin ilk yarıda atıldığı maçın ikinci yarısında sertliğin dozu bir hayli arttı.