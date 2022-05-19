Sakaryaspor, teknik direktör İlker Püren ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig'e yeni yükselen Sakaryaspor, 48 gün önce göreve getirilen ve 6 maça çıkan teknik direktör Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığı açıklamıştı. Körfez ekibi, teknik direktörlük için İlker Püren ile el sıkıştı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 17:57
Sakaryaspor, teknik direktör İlker Püren ile anlaştı
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Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin İlker Püren" ifadelerine yer verildi.

Püren, son olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ankaraspor'da görev yapmıştı.

10 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

TFF. 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor, 2021-2022 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde 6 maça çıkan Sakaryaspor, 13 puan toplamıştı.


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