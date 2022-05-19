İlhan Parlak: En büyük hayalim Kayserispor formasıyla Türkiye Kupasını kazanmak
2005 yılında mezun olduğu okula geldiği için memnun olduğunu söyleyen İlhan Parlak, futbola başlayış hikayesinin sorulması üzerine, “Kaldığım yurt Kartal’daydı. Yurttan okula yürüyerek gidiyordum. Giderken şimdi yıkılan Atatürk Stadyumu'nun oradan geçerdim ve çimlerine basardım, ‘Acaba burada oynayabilecek miyim?’ diye hep hayal kurardım. O hayalimi 2 sene sonra gol atarak gerçekleştirdim. Şimdi en büyük hayalim de Kayserispor formasıyla Türkiye Kupası’nı kazanmak” dedi.
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