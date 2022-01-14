Covid-19 havada 20 dakika kaldıktan sonra bulaşıcılığının çoğunu kaybediyor

Bloomberg'in haberine göre, Bristol Üniversitesi Aerosol Araştırma Merkezinde yapılan çalışma, virüsün havaya karıştıktan 20 dakika sonra bulaşma kapasitesinin yüzde 90'ını kaybettiğini ve bu kaybın çoğunun nefes verildikten sonraki ilk 5 dakikada gerçekleştiğini ortaya koydu.

