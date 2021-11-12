Cristiano Ronaldo'dan maça damga vuran hareket

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2021 Cuma, 14:00
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 7. maçında Portekiz, deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaştı.</p>

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 7. maçında Portekiz, deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaştı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Golsüz berabere biten karşılaşma sonrası Portekiz, liderliğini korumayı başardı.</p>

Golsüz berabere biten karşılaşma sonrası Portekiz, liderliğini korumayı başardı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Pepe’nin 81. dakikada kırmızı kart gördüğü maçtan çok, Cristiano Ronaldo’nun maç sonrası yaptığı hareket konuşuldu.</p>

Pepe’nin 81. dakikada kırmızı kart gördüğü maçtan çok, Cristiano Ronaldo’nun maç sonrası yaptığı hareket konuşuldu.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte sahaya atlayan İrlandalı minik bir kız taraftar, soluğu Cristiano Ronaldo’nun yanında aldı.</p>

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte sahaya atlayan İrlandalı minik bir kız taraftar, soluğu Cristiano Ronaldo’nun yanında aldı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Dünyaca ünlü yıldızdan formasını isteyen minik taraftar, istediğini aldı. Cristiano Ronaldo, üzerinden hemen çıkardığı formasını minik taraftara hediye etti.</p>

Dünyaca ünlü yıldızdan formasını isteyen minik taraftar, istediğini aldı. Cristiano Ronaldo, üzerinden hemen çıkardığı formasını minik taraftara hediye etti.


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