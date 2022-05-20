Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Viera Everton taraftarına tekme attı

Calvert-Lewin ile 3-2 üstünlüğü yakalayan ve Premier Lig'de kalmayı garantileyecek skoru ele geçiren Everton'da taraftarlar golden sonra sahaya girdi. Maç dakikalarca durdu. Futbolcularına sarılan ve ligde kalmayı kutlayan taraftarlar güçlükle tribüne çıkarıldı ve maç kaldığı yerden devam etti.