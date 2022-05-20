Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Viera Everton taraftarına tekme attı

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 12:10
<p>İngiltere Premier Ligi'nin 37. haftasında Everton, 2-0 geri düştüğü maçta Crystal Palace'ı 3-2 mağlup etti ve ligde kaldı.</p>

İngiltere Premier Ligi'nin 37. haftasında Everton, 2-0 geri düştüğü maçta Crystal Palace'ı 3-2 mağlup etti ve ligde kaldı.

<p>Calvert-Lewin ile 3-2 üstünlüğü yakalayan ve Premier Lig'de kalmayı garantileyecek skoru ele geçiren Everton'da taraftarlar golden sonra sahaya girdi. Maç dakikalarca durdu. Futbolcularına sarılan ve ligde kalmayı kutlayan taraftarlar güçlükle tribüne çıkarıldı ve maç kaldığı yerden devam etti.</p>

Calvert-Lewin ile 3-2 üstünlüğü yakalayan ve Premier Lig'de kalmayı garantileyecek skoru ele geçiren Everton'da taraftarlar golden sonra sahaya girdi. Maç dakikalarca durdu. Futbolcularına sarılan ve ligde kalmayı kutlayan taraftarlar güçlükle tribüne çıkarıldı ve maç kaldığı yerden devam etti.

<p>Son düdüğün çalması ve Everton'ın resmen ligde kalması sonrasında Goodison Park'ı dolduran binlerce taraftar yeniden sahaya aktı. Crystal Palace futbolcuları ve teknik ekibi taraftarların arasında kaldı.</p>

Son düdüğün çalması ve Everton'ın resmen ligde kalması sonrasında Goodison Park'ı dolduran binlerce taraftar yeniden sahaya aktı. Crystal Palace futbolcuları ve teknik ekibi taraftarların arasında kaldı.

<p>Bir taraftar ise soyunma odasına doğru giden Patrick Vieira'ya doğru hareket çekti. Fransız teknik adam bunun üzerine Everton'lı taraftarın ensesine eliyle vurdu daha sonra bacaklarına tekme attı.</p>

Bir taraftar ise soyunma odasına doğru giden Patrick Vieira'ya doğru hareket çekti. Fransız teknik adam bunun üzerine Everton'lı taraftarın ensesine eliyle vurdu daha sonra bacaklarına tekme attı.

<p>Everton'lı taraftar yere yuvarlanırken, araya diğer taraftarlar girdi. Bazı taraftarlar Vieira'yı iterken; Fransız çalıştırıcı daha sonra soyunma odasına gitti. </p>

Everton'lı taraftar yere yuvarlanırken, araya diğer taraftarlar girdi. Bazı taraftarlar Vieira'yı iterken; Fransız çalıştırıcı daha sonra soyunma odasına gitti. 

İngiltere Premier Lig crystal palace everton

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