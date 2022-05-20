Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor maçında oynarsa tarihe geçecek
Galatasaray için sezonun yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu, son hafta maçında oynarsa sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek.
Galatasaray'ın beklentilerin çok altında kaldığı sezonda, Kerem Aktürkoğlu'nun performansı sarı-kırmızılılar adına en büyük teselli.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, ligin son haftasında da şans bulursa, 52. maçına çıkacak ve Galatasaray formasıyla bir sezonda en fazla maça çıkan futbolcu olacak.
Bundan önceki kulüp rekoru, 2007-08 sezonunda 52 maçın 51'inde oynayan Servet Çetin'e aitti. ‘Harry Potter' Kerem, rekoru, 13 gol-8 asistlik performansını geliştirerek kırmaya çalışacak.
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