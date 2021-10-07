Cumhur İttifakı eriyor

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 03:50
<p>KONDA’nın eylül ayı anketi açıklandı. Öne çıkan bazı bulgular şöyle:</p>

KONDA’nın eylül ayı anketi açıklandı. Öne çıkan bazı bulgular şöyle:

<p>AKP’nin temmuzda yüzde 36.1 olan oy oranı eylülde yüzde 32.7’ye indi.</p>

AKP’nin temmuzda yüzde 36.1 olan oy oranı eylülde yüzde 32.7’ye indi.

<p>MHP’nin oy oranı yüzde 8.9’a düşerken, Cumhur İttifakı’nın toplam oyu yüzde 41.6’ya kadar geriledi. Cumhur İttifakı’nın oyu haziranda yüzde 46.5’e temmuzda ise yüzde 45.4’tü.</p>

MHP’nin oy oranı yüzde 8.9’a düşerken, Cumhur İttifakı’nın toplam oyu yüzde 41.6’ya kadar geriledi. Cumhur İttifakı’nın oyu haziranda yüzde 46.5’e temmuzda ise yüzde 45.4’tü.

<p>Millet İttifakı’nda CHP’nin oy oranı yüzde 25.6’dan yüzde 24.8’e inerken İYİ Parti’nin oy oranının yüzde 15.7’den yüzde 19.3’e çıktığı kaydedildi.</p>

Millet İttifakı’nda CHP’nin oy oranı yüzde 25.6’dan yüzde 24.8’e inerken İYİ Parti’nin oy oranının yüzde 15.7’den yüzde 19.3’e çıktığı kaydedildi.

<p>HDP’nin oy oranıysa yüzde 11.7 olarak tespit edildi. Temmuz ayında HDP’nin oy oranı yüzde 11.2 olmuştu.</p>

HDP’nin oy oranıysa yüzde 11.7 olarak tespit edildi. Temmuz ayında HDP’nin oy oranı yüzde 11.2 olmuştu.

<p>Temmuz’da Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi dâhil diğer partilerin toplam oyu yüzde 0.5 artarak ile yüzde 2.6’ya yükseldi.</p>

Temmuz’da Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi dâhil diğer partilerin toplam oyu yüzde 0.5 artarak ile yüzde 2.6’ya yükseldi.

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