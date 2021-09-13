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Madrid'de bu kentin takımlarından Atletico Madrid, Real Madrid ve Getafe'yi ziyaret ettiğini belirten, "Buradaki insanların gerçekten ülkemizi sevdiklerini, Türklere ve kültürümüze aşina olduklarını gördüm." diyen Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Atletico Madrid'in stadının açılışının 4. yılı kutlaması dolayısıyla çok büyük bir kek yaptık. Ayrıca Atletico Madrid oyuncularına dolma yaptım. Real Madrid'e de davet edildik ve özel futbolcularıyla beraber yemek yedik. Real Madrid'in kaptanı Marcelo çok yakın arkadaşım. Onunla beraber, evinde kebap yaptık. O da çok mutlu oldu, çok sevindi. Bu profesyonel bir çalışma ama gelir sağlamadığım bir iş. Karşılıklı iş birliği yapıyoruz."