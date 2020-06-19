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Türkiye, terk etmek istediği eşi Ragıp Canan tarafından defalarca kurşunlanan Nurtaç Canan'ın öleceğini düşünerek kendi kanıyla failinin adını yazmasını ve "Annem babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" notunu düşmesini konuşuyor. Sosyal medyada ise kadınlar, "Kurtulmak için ölmemiz mi lazım?" diye soruyor.
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