<p>Türkiye, terk etmek istediği eşi Ragıp Canan tarafından defalarca kurşunlanan Nurtaç Canan'ın öleceğini düşünerek kendi kanıyla failinin adını yazmasını ve "Annem babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" notunu düşmesini konuşuyor. Sosyal medyada ise kadınlar, "Kurtulmak için ölmemiz mi lazım?" diye soruyor.</p>
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Türkiye, terk etmek istediği eşi Ragıp Canan tarafından defalarca kurşunlanan Nurtaç Canan'ın öleceğini düşünerek kendi kanıyla failinin adını yazmasını ve "Annem babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" notunu düşmesini konuşuyor. Sosyal medyada ise kadınlar, "Kurtulmak için ölmemiz mi lazım?" diye soruyor.

<p>Kadınlar, ayrılmak, yeni bir hayat kurmak istediği için en yakınlarındaki erkekler tarafından katledilmeye, saldırılara uğramaya devam ediyor. Son olarak Nurtaç Canan isimli kadın ayrılmak istediği Ragıp Canan tarafından öldürülmek istendi.</p>
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Kadınlar, ayrılmak, yeni bir hayat kurmak istediği için en yakınlarındaki erkekler tarafından katledilmeye, saldırılara uğramaya devam ediyor. Son olarak Nurtaç Canan isimli kadın ayrılmak istediği Ragıp Canan tarafından öldürülmek istendi.

<p>Çok sayıda kadın sosyal medya üzerinden kadınlara yönelik saldırıların ve de cinayetlerin önlenmemesine isyan etti.<br></p><p>Bir sosyal medya kullanıcısı, "Daha ne kadar öleceğiz?" diye sordu.</p>
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Çok sayıda kadın sosyal medya üzerinden kadınlara yönelik saldırıların ve de cinayetlerin önlenmemesine isyan etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Daha ne kadar öleceğiz?" diye sordu.

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