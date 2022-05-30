"Damızlık Kızın Öyküsü" konusu nedir, oyuncuları kimler?

Margaret Atwood ve yayıncısı Penguin Random House dünya çapında sansürlemek amacıyla kitap yakılmasına karşı tepki göstermek için Damızlık Kızın Öyküsü kitabının ateşe dayanıklı materyalden üretilmiş bir kopyasını yaptırarak müzayedede satışa çıkardılar. Ateşe dayanıklı malzemeler kullanılarak basılan ve ciltlenen Margaret Atwood'un Damızlık Kızın Öyküsü'nün bu baskısı, tamamen ateşe dayanıklı şekilde yapıldı ve sansüre karşı güçlü bir sembol olarak tasarlandı.

660 derece sıcaklığa dayanan alüminyum Cinefoils üzerine basılan Damızlık Kızın Öyküsü ile başlatılan bu ‘yanmaz kitap’ kampanyasına yönelik yapılan açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın her yerinde kitaplara meydan okunuyor, yasaklanıyor ve hatta yakılıyor. Bu yüzden, onlarca yıldır meydan okunan ve yasaklanan bir kitabın özel bir baskısını yarattık” denildi.

Yanmaz Kitap, 7 Haziran tarihine kadar müzayede evi Sotheby's’de açık arttırmaya sunuldu ve tüm gelirinin ifade özgürlüğünü destekleyen çalışmalarına bağışlanacağı belirtildi. Yanmaz kitabın, hali hazırda 70 bin dolarlık teklif aldığı ifade edildi. Kitap, 660 derece sıcaklığa dayanacak şekilde siyah-beyaz kaplamalı alüminyum Cinefoils üzerine basıldı ve 1400 derece sıcaklığa dayanan nikel telle elde dikildi. Kitabın baş ve kuyruk bantları, 1530°C'ye kadar dayanan ve havacılık imalatında kullanılan paslanmaz çelikten dokundu. Kitabın baskısında kullanılan mürekkebi ise 1200 derece sıcaklığa dayanıklı olduğu belirtildi.