Dangal filmi gerçek mi, konusu nedir, oyuncuları kimler?
Dangal filmi hem vizyona girdiğinde büyük ses getirmiş hem de televizyon gösterimlerinde izleyiciden tam not almış bir Hint filmi. Yönetmenliğini Nitesh Tiwari'nin üstlendiği filmin başrollerinde sevilen aktör Aamir Khan, Sakshi Tanwar ve Fatima Sana Shaikh yer alıyor. Dangal filmi konusu nedir? Dangal filmi gerçek mi? Dangal filmi oyuncuları kimler?
İşre Dangal filmi hakkında tüm detaylar...
Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur.
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