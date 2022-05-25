Dangal filmi gerçek mi, konusu nedir, oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:24
<p>Dangal filmi hem vizyona girdiğinde büyük ses getirmiş hem de televizyon gösterimlerinde izleyiciden tam not almış bir Hint filmi. Yönetmenliğini Nitesh Tiwari'nin üstlendiği filmin başrollerinde sevilen aktör Aamir Khan, Sakshi Tanwar ve Fatima Sana Shaikh yer alıyor. Dangal filmi konusu nedir? Dangal filmi gerçek mi? Dangal filmi oyuncuları kimler?</p> <p>İşre Dangal filmi hakkında tüm detaylar...</p>

Dangal filmi hem vizyona girdiğinde büyük ses getirmiş hem de televizyon gösterimlerinde izleyiciden tam not almış bir Hint filmi. Yönetmenliğini Nitesh Tiwari'nin üstlendiği filmin başrollerinde sevilen aktör Aamir Khan, Sakshi Tanwar ve Fatima Sana Shaikh yer alıyor. Dangal filmi konusu nedir? Dangal filmi gerçek mi? Dangal filmi oyuncuları kimler?

İşre Dangal filmi hakkında tüm detaylar...

<p>Dangal, Türkçesi Güreş Yarışması olan film 2016 Hindistan yapımı biyografik spor-dram filmidir.</p>

Dangal, Türkçesi Güreş Yarışması olan film 2016 Hindistan yapımı biyografik spor-dram filmidir.

<p>Film, güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinir. Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde tanınmış oyuncu ve yönetmen <strong>Aamir Khan, Mahavir Singh</strong> adlı güreşçiyi canlandırmıştır.</p>

Film, güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinir. Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde tanınmış oyuncu ve yönetmen Aamir Khan, Mahavir Singh adlı güreşçiyi canlandırmıştır.

<p>Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur.</p>

Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur.

<p>Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır.</p>

Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır.

<p>Film, Hindistan'da gişe rekortmeni, Çin'de ise en çok izlenen yabancı film olmuştur.</p>

Film, Hindistan'da gişe rekortmeni, Çin'de ise en çok izlenen yabancı film olmuştur.

<p><strong>DANGAL FİLMİ OYUNCULARI</strong></p> <p>*Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan</p> <p>*Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar</p> <p>*Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh</p> <p>*Genç Geeta - Zaira Wasim</p> <p>*Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra</p>

DANGAL FİLMİ OYUNCULARI

*Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan

*Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar

*Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh

*Genç Geeta - Zaira Wasim

*Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra

<p>*Genç Babita - Suhani Bhatnagar</p> <p>*Rohit Shankarwar</p> <p>*Vivan Bhatena</p> <p>*Aparshakti Khurrana</p> <p>*2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile</p> <p>*Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni</p>

*Genç Babita - Suhani Bhatnagar

*Rohit Shankarwar

*Vivan Bhatena

*Aparshakti Khurrana

*2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile

*Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni

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