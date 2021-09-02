Bölgede yaşayanlar ise köprünün bir an önce restore edilerek eski haline getirilmesini istedi.
Mahalleli Mustafa Ertürk (66), köprünün 1948 yılında 5 mahalle sakini tarafından yapıldığını belirterek, "1 gün önce tarlamı sulamaya geldim. Böyle bir durum yoktu. Ertesi gün geldiğimde, köprüyü bu şekilde buldum. Muhtemelen gece yaptılar. Defineciler öncelikle bu köprünün yeni bir köprü olduğunu bilsin. Burada define yok. Bu köprünün kim ve kimler tarafından yapıldığını babalarımız ve dedelerimiz biliyor. 5 mahalle sakini, yüzlerce insan, deve ve atlarla buraya taş getirip, köprüyü yapmış. Ama defineciler bu insanların emeklerini hiçe saymışlar.
Köprüyü neredeyse yıkmışlar. Onarmak istedik ama SİT alanı diye dokunamıyoruz. 2 aydır yapan da yok. Defineciler burayı boşuna kazmış. Burada ne altını olacak, altın olması mümkün değil. Bu şekilde tarihimize zarar vermesinler" diye konuştu.
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