Dünyada ‘Define Avı’ Dalgası!

19 Mart 2021 Cuma

Dünyada bir “define avıdır” gidiyor! Türkiye’den Yunanistan’a, İngiltere’den ABD’ye ve İskoçya’dan Avustralya’ya kadar definecilik yaygınlaştı!

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Örneklerimize Türkiye’den başlayalım… İskender’in, her yere darphanesi ile birlikte gittiği, kapısına dayandığı kent yöneticisine, “teslim ol” çağrısı ile “orada bastığı gümüş paraları” vermeyi önerdiği; teslim olunursa ödemeyi yaptığı, olmazsa savaşarak kenti yaktığı söylenir!

Günümüz definecileri de İskender’in Anadolu’da uğradığı yörelerin haritası doğrultusunda, yerlerde “oklar-mızrak uçları” ararlar. (Görsel) Çünkü orada savaş yaşanmıştır!

Defineciler, savaş öncesinde, iki tarafın komutanlarının ve askerlerinin üzerlerindeki sikkelerini, yalnızca kendilerinin bildikleri yerlere gizlice gömdüklerine, eğer ölmüşlerse geri gelip almadıkları için paralarının orada kaldığına inanırlar!

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Dünyanın en görkemli definesi 1986’da Antalya Elmalı’da bulunmuştu. O zaman dünyada, 13 tane “dekadrahmi (on drahmi)” varken bu definede 14 tane, ayrıca 1900 çeşitli gümüş sikke vardı.

Bu define bulunmadan önce, 13’üncü sikke, 1972’de bir açık artırmada 275 bin dolara (2.2 milyon liraya) satılmıştı. Elmalı Definesi’ni, ABD’nin en zengin 200 kişisinden biri olan Villiam Koch satın almıştı…

Yayınlarım üzerine Koch aleyhine açılan dava kazanılmış, ancak bakanlığımız her nedense, yalnızca 8 dekadrahminin orada kalmasına, 6 dekadrahminin dönmesine, 1900 değerli sikkeden de ancak 1661’inin dönmesine razı olmuştu!

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Muğla Jandarma Komutanlığı, 25 Şubat’ta Ortaca ilçesinde bir kişide 1 tane “dekadrahmi” ele geçirdi ve 6 kişi gözaltına alındı. Her nedense, basınımız “dekadrahmi” diyemedi ve “Atina Grek sikkesi” tanımlaması yaptı!

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Türkiye’de “İskender Definesi” hedefse, Yunanistan’da “Osmanlı Definesi” hedeftir.

1. Kuzey Yunanistan’daki Halkidiki Yarımadası’nın Varvara köyü halkının inancına göre, 1821’de Yunanlar Osmanlı’ya karşı ayaklanma başlattığında “Türkler alır” korkusuyla, bir mağaraya gizledikleri 8 ton altını bulma umuduyla yatıp kalkıyorlar. 8 ton altının değeri 430 milyon dolar!

2. Yanya şehrinde ise en yaygın inanç, “Tepedelenli Ali Paşa’nın Hazinesi’dir”. Vangelis Dimu adlı 65 yaşındaki Yunan asıllı bir Avustralyalı “dört altın madeni ve bankaları olan Ali Paşa’nın hazinesinin yerini gösteren bir harita ile” Yanya şehrine geldi. Büyük harcamalar yaparak kazılar gerçekleştirdi. Ancak sadece su buldu!

3. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında Mora Yarımadası’nın en zengini sayılan Kamil Bey’in hazinesi de yapılan kazılara rağmen hâlâ bulunamadı.

4. Yunan basınındaki haberlere göre, Mora Yarımadası’ndaki Patras kentinde, bir Yunan inşaat işçisinin 2 milyon Avro (18 milyon TL) değerinde bir hazine bulması umutları artırdı, söylentileri de güçlendirdi. Defineyi bulabilen, yarısını alıyor, öteki yarısı ise devlete gidiyor.

5. Larisa kentinin Sikurio ilçesinde halk, bir süredir Osmanlı döneminden kalma “ikinci çeşme hazinesi” kazısının bir an önce bitmesini bekliyor. Yaşlılara göre, Osmanlı’dan kalma hazine o kadar büyük ki gerçekten bulunursa Sikurio, İsviçre kadar zengin olabilir.

6. Yine Larisa’nın Platikambo ilçesinde, “Bir Türk derebeyinin 1881’de Thesalya bölgesinden ayrılmadan küpler dolusu altını toprağa gömdüğü” inancı oldukça yaygın! Aynı yıllardan kalma bir harita ile yapılan kazılarda 60 yaşındaki bir Yunan, define uğruna evinin yıkılmasına bile razı oldu. Ancak Türk derebeyinin hazinesi bulunamadı!

7. Kiato kentinde halk, 1800 tarihli Osmanlı belgelerine dayandırdıkları bilgilere göre, “bölgede Osmanlı İmparatorluğu’na ait 500 milyon dolar değerinde define var” söylentisine inanıyor!

8. Selanik Emniyet Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Eski Eserler Dairesi’ne bağlı polis memurları, Serez kentinde 68 yaşındaki bir kişinin arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığını saptadılar. Kaçak kazı yapan kişinin evinde yapılan aramada Helenistik döneme ait 10 adet sikke, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait altın işlemeli birden fazla tasın ele geçirildiği açıklandı.

Selanik Emniyet Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Eski Eserler Dairesi’ne bağlı polis ekipleri, Aralık 2020’den bu yana yalnızca bu bölgede, yasadışı hazine arayan 102 kişi hakkında rapor tutulduğunu, 45 kişinin ise tutuklandığını açıkladı.

Yunanistan’da “Osmanlı definesi” ile ilgili haberler Yunan halkını şaşkına çevirdi. Ülkede son iki yılda 2 bin 440’ın üzerinde “metal dedektör” satılırken Atina hükümetinin, aynı sürede 126 adet define arama ruhsatı verdiği açıklandı...

İnanışa göre, Homonta köyü sakinleri ise 1944-1948 yılları arasındaki iç savaştan kalma İngiliz liraları için kazılar yapıyor. Bir başka söylentiye göre, Rus uçakları, iç savaş sırasında Yunanlı komünistlere yardım amacıyla paraşütle içi İngiliz liraları dolu sandıklar atıyorlardı!

(Sürecek…)